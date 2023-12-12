Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов из России по Евросоюзу

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Глава МИД Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижения российских дипломатов и членов их семей по странам Евросоюза, пишет российский Forbes.
О том, что Чехия выступила с таким предложением в рамках обсуждения 12-го пакета санкций, в ноябре писала британская Financial Times. Прага считает, что под видом дипломатов из России на территорию страны прибывают «агенты ГРУ и других спецслужб», заявил источник газеты. Российский МИД назвал эти обвинения «голословными и надуманными».
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, который был принят вскоре, после начала проведения СВО на территории Украины. Он пояснил, что страна не имеет наземной границы с Россией, поэтому ввела запреты для прилета её граждан.
В новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны. Россия в долгосрочной перспективе рассматривается как самая серьезная угроза для безопасности Чехии и ее союзников, особенно с учетом наличия у противника ядерного оружия.
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Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, который был принят вскоре, после начала проведения СВО на территории Украины. Он пояснил, что страна не имеет наземной границы с Россией, поэтому ввела запреты для прилета её граждан.
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Артем Путинцев