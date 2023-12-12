Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов из России по Евросоюзу

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут начаться только в случае «демилитаризации», «денацификации» Украины и признания Киевом «новых территориальных реалий». Об этом сообщается в аккаунте российского посольства в Лондоне в соцсети X (бывший Twitter, заблокированный на территории РФ).