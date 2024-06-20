Автоэксперт Сажин назвал ненужным создание «самокатной полиции»

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Предложение депутатов Госдумы создать «электросамокатную полицию» вызывает много вопросов. Такую оценку дал автоэксперт Владимир Сажин.
Предполагается, что специальные патрули будут следить за соблюдением правил дорожного движения самокатчиками в самых людных местах. Однако непонятно, на чём полицейские будут их патрулировать.
При этом он признал, что проблемы со средствами индивидуальной мобильности надо решать.
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«Опять Государственная дума пытается запустить телегу впереди кобылы. Все эти инициативы похожи на борьбу с ветряными мельницами. У меня возникает вопрос: а за чей счёт банкет? За счёт каких налоговых отчислений налогоплательщиков будет содержаться создаваемая структура? Чем она будет заниматься вне сезона?», – задал вопросы Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом он признал, что проблемы со средствами индивидуальной мобильности надо решать.
«Не знаю, в какие колокола и с какой силой ударить, чтобы депутаты услышали профессиональное сообщество. На мой взгляд, необходимо принять на законодательном уровне запрет управлять всей этой ерундой только при наличии водительского удостоверения категории «М». А уже потом можно создавать «профилактические и карательные структуры», – пояснил Сажин.Эксперт напомнил, что в мегаполисах уже существуют структуры, которые администрируют нарушения правил парковки. В Москве это МАДИ, в Санкт-Петербурге – Комтранс. Их полномочия, по его мнению, и нужно расширить.
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Лора Луганская