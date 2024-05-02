Российские военные начали использовать электросамокаты в зоне СВО

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Российские военные используют электросамокаты в зоне проведения специальной военной опеарции (СВО). Об этом пишет ИА Регнум.
Издание публикует кадры из зоны боевых действий, на которых видно, как военный едет на электросамокате мимо разбитой техники и разрушенных зданий. Видео снято пролетавшим над ним дроном.
Отмечается, что элетросамокаты используются военными для оперативной доставки продуктов питания и воды на позиции в зоне СВО.
Ранее ветеран украинской армии, ставший инвалидом, рассказал France info, что киевские власти никак не помогают ветеранам ВСУ и бросают их на произвол судьбы.
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Отмечается, что элетросамокаты используются военными для оперативной доставки продуктов питания и воды на позиции в зоне СВО.
Ранее ветеран украинской армии, ставший инвалидом, рассказал France info, что киевские власти никак не помогают ветеранам ВСУ и бросают их на произвол судьбы.
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Анастасия Чинкова