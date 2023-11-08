Автоэскперт Шкуматов прокомментировал разрешение на регистрацию авто без ОСАГО

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Оформление полиса ОСАГО до постановки автомобиля на учёт – это абсурд, поэтому разрешение на регистрацию авто без полиса является правильной инициативой. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского народного фронта Пётр Шкуматов.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении изменения в закон «О государственной регистрации транспортных средств», которые разрешат регистрировать транспортное средство без полиса ОСАГО.
Шкуматов в беседе с «Радио 1» пояснил, что ежегодно порядка пяти миллионов автомобилей переходят от одного владельца к другому. И лишь полтора миллиона машин приобретаются новыми.
В настоящее время полис ОСАГО необходим для постановки автомобиля на учёт. Но, если при этом необходимо сменить госномер, только что приобретённый полис ОСАГО становится недействительным. Из-за этого водители вынуждены вносить в него изменения, что затратно и по времени, и по средствам.
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Шкуматов в беседе с «Радио 1» пояснил, что ежегодно порядка пяти миллионов автомобилей переходят от одного владельца к другому. И лишь полтора миллиона машин приобретаются новыми.
«Теперь человек будет ставить автомобиль на учет без полиса ОСАГО, получать уже окончательно номерные знаки, свидетельство о регистрации и прочие документы. И только после этого приобретать полис», – пояснил поправки в закон Шкуматов.
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Анастасия Чинкова