Госдума одобрила в первом чтении регистрацию автомобилей без полиса ОСАГО

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Ранее главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что такой законопроект может усложнить жизнь автомобилистов. Кадаков утверждает, что плюс заключается в том, что снять машину с учета в некоторых ситуациях будет проще, однако есть и нюансы.
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