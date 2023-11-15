Азербайджан выдал России главаря «азербайджанской мафии»

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Азербайджан по запросу России экстрадировал главаря Турала Мамедова, который вместе с товарищами нападал на жителей Санкт-Петербурга, и публиковал видео в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной», - говорится в сообщении.
Теперь молодому человеку грозит до 13 лет лишения свободы.
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