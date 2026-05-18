Vogue: Бабушкина юбка с цветочным принтом стала трендом в 2026 году
«Бабушкина» юбка стала трендом в 2026 году. Об этом говорится на сайте журнала Vogue.
Согласно информации источника, в весенне-летних коллекциях многих модных домов появились предметы гардероба с цветочным принтом средней и макси длины. Журналисты отмечают, что такие изделия прекрасно сочетаются с однотонными майками и футболками, создавая стильный городской образ. Кроме того, их можно удачно носить с бикини на пляже.
Узоры на ткани могут быть как яркими, так и выполненными в пастельных тонах. В частности, цветочные принты можно увидеть в коллекциях таких брендов, как Gucci, Mango, Dolce & Gabbana и H&M.
