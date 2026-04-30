«Льняные костюмы и ремни-гиганты»: Стилист назвала главные тренды лета 2026

30 апреля 2026, 18:36

Стилист Скороходова: льняные костюмы и брюки-бермуды в тренде лета 2026

Остался финальный месяц весны, а дальше — знойное лето. Это время, когда люди зачастую экспериментируют со стилем и выбирают новые типажи.





Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что идеальный летний гардероб начинается с базовой архитектуры.





Сначала стоит проверить, сможете ли вы составить из имеющихся вещей 15–20 комплектов. Если нет — пора пересмотреть подход. Сегодня новая роскошь — это комфорт, выбор себя и своих решений», — сказала она.

Платья А-силуэта длины миди с подчеркнутой талией;

Юбки любых длин — от ультра-мини до макси. Причем юбка может стать главным героем образа: пайетки, перья, лакированная кожа в паре с простой белой футболкой и кроссовками;

Льняные костюмы;

Белая рубашка свободного кроя и брюки-бермуды с невысокой посадкой;

«Высокие каблуки официально объявлены антитрендом. Им на смену приходят кожаные сандалии городского типа и туфли на устойчивом каблуке до 5 сантиметров (модель с открытой пяткой и острым носом)», — отметила стилист.