Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО

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Президент США Джо Байден высказал поддержку кандидатуре премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, пишет Politico.
«Байден выступает в поддержку... Рютте как следующего генсека НАТО», — говорится в сообщении газеты.По информации издания, две трети стран-членов альянса выступают за кандидатуру нидерландского премьера. Однако окончательное решение принимается по принципу единогласия в НАТО.
Йенс Столтенберг должен был покинуть пост генерального секретаря НАТО 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран-членов альянса приняли решение о продлении его полномочий до 30 сентября 2023 года в связи с событиями вокруг Украины. В июле того же года он объявил, что останется на своем посту еще на один год, до 1 октября 2024 года.
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Артем Кузьмин