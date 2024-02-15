Столтенберг назвал единственное условие вступления Украины в НАТО

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Украина получит приглашение в НАТО тогда, когда все союзники поддержат это решение. Кроме того, Киву необходимо будет выполнить все необходимые для этого условия.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также не смог уточнить конкретных сроков присоединения Украины к Североатлантическому блоку. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, те страны, которые выступают против вступления Украины в НАТО, «унижают и предают» её.
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