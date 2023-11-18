Бакальчук раскритиковала концепцию «сначала замуж и дети, а потом карьера»

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Основательница и гендир компании Wildberries, богатейшая женщина страны (состояние по данным Forbes — $8,8 млрд) Татьяна Бакальчук негативно относится к идее сначала родить детей, а потом получать образование или заниматься карьерой.
Своё мнение она высказала на бизнес-форуме «Поколение», пишут «Ведомости». Бакальчук считает, что навязывать такие стереотипы — неправильно. По её мнению, если девушке в первую очередь хочется создать семью— это хорошо, но неправильно навязывать стереотип, что она должна только этим и заниматься.
Бакальчук вспомнила, как её саму в 20 лет не взяли на работу из-за того, что она недавно вышла замуж и могла уйти в декрет.
Ранее сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова сказала, что для решения демографической проблемы в стране нужно пересмотреть систему ценностей и ориентировать молодежь не на получение высшего образования, а на рождение детей.
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«Когда мы беседовали с уважаемыми людьми по поводу образования, я сказала, что не буду навязывать идею «сначала замуж и дети, а потом карьера». Для девушки важно сначала понять, как она может совмещать семью и карьеру. Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги», —сказала Татьяна Бакальчук.
«И я действительно ушла в декрет, а потом основала Wildberries», — отметила она.По мнению Бакальчук, современная платформенная экономика дает женщинам возможность не вставать перед выбором между семьей и карьерой, а сочетать удаленную работу или свой бизнес с заботой о детях.
Ранее сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова сказала, что для решения демографической проблемы в стране нужно пересмотреть систему ценностей и ориентировать молодежь не на получение высшего образования, а на рождение детей.
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Мария Фирсова