Демограф Ростовская: Россиянки решаются на аборты из-за одиночества

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Профессор, заместитель директора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, специалист по проблемам молодых семей Тамара Ростовская заявила, что чаще всего россиянки принимают решение об аборте из-за чувства одиночества.
По её мнению, такое ощущение не в последнюю очередь возникает у женщины из-за отсутствия диалогу со своей родительской семьёй. В связи с этим она отметила, что решение об аборте должно принимается с многопоколенной семьёй.
Также она отметила, что в каждой медицинской организации, которая проводит аборты, должны присутствовать демограф и психолог для того, чтобы помочь женщины в принятии наиболее правильного для неё решения.
Однако, по её мнению, при заболеваниях, когда аборт необходим, никаких ограничений быть не должно.
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Также она отметила, что в каждой медицинской организации, которая проводит аборты, должны присутствовать демограф и психолог для того, чтобы помочь женщины в принятии наиболее правильного для неё решения.
«В медицинских центрах, которые могут провести процедуру абортации, должен быть хотя бы один демограф и психолог, которые бы помогли женщине принять правильное решение. Они должны провести доабортное консультирование. У женщины должна быть всесторонняя поддержка в этот момент и, конечно, со стороны мужчины. Мы хотим, чтобы женщина родила желанного ребёнка», — пояснила в беседе с Газета.ру Ростовская.
Однако, по её мнению, при заболеваниях, когда аборт необходим, никаких ограничений быть не должно.
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Мелисса Тимофеева