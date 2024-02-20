Баланин: цифровые медпрофили пациентов создали для всех россиян, имеющих ОМС

Фото: Фотобанк Московской области
Внедрение цифровых медицинских профилей пациентов в России набирает обороты в рамках национального проекта «Цифровой профиль пациента». Об этом заявил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин на Евроазиатском IT-форуме «Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества».
Цифровой медицинский профиль пациента является электронным хранилищем данных о здоровье пациента. Он включает в себя сведения об оказанной медицинской помощи, электронных медицинских картах, результатах анализов и исследований, перенесенных заболеваниях, и формируется в течение всей жизни пациента. Медицинский профиль доступен в государственной информационной системе на федеральном уровне.
Создание цифровых медицинских профилей позволяет пациентам иметь доступ к своей медицинской информации в любое время и в любом месте, отслеживать динамику своего здоровья, управлять своими назначениями и процедурами и получать персональные рекомендации по профилактике и лечению. Кроме того, пациенты будут экономить время для получения различных справок и выписок.
Для системы здравоохранения цифровые медицинские профили предоставляют новые возможности. Это упрощение и ускорение диагностики благодаря доступу к полной истории болезни, повышение качества медицинской помощи за счет использования данных для анализа и прогнозирования. Контроль профилактических мер позволит выявлять болезни на ранних стадиях. Используя медицинские профили, врачи смогут уменьшить свою рабочую нагрузку и оптимизировать рабочее время.
В настоящее время идет заполнение цифровых медицинских профилей историческими данными. Завершить этот процесс планируется в первом полугодии 2024 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что полномасштабное внедрение цифровых медицинских профилей позволит врачам прогнозировать состояние здоровья пациента на несколько лет вперед.
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Создание цифровых медицинских профилей позволяет пациентам иметь доступ к своей медицинской информации в любое время и в любом месте, отслеживать динамику своего здоровья, управлять своими назначениями и процедурами и получать персональные рекомендации по профилактике и лечению. Кроме того, пациенты будут экономить время для получения различных справок и выписок.
В настоящее время идет заполнение цифровых медицинских профилей историческими данными. Завершить этот процесс планируется в первом полугодии 2024 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что полномасштабное внедрение цифровых медицинских профилей позволит врачам прогнозировать состояние здоровья пациента на несколько лет вперед.
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Сергей Калугин