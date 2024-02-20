Баланин: цифровые медпрофили пациентов создали для всех россиян, имеющих ОМС

Внедрение цифровых медицинских профилей пациентов в России набирает обороты в рамках национального проекта «Цифровой профиль пациента». Об этом заявил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин на Евроазиатском IT-форуме «Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества».