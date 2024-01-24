Экономист Гришин объяснил проблему платных услуг за лечение по ОМС

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Профессор, Заслуженный экономист РФ Владимир Гришин заявил, что проблема платных услуг за лечение возникла из-за недофинансирования системы ОМС.
«Система ОМС не наполнена деньгами, поэтому страховой полис, который есть у каждого россиянина, также не наполнен деньгами, и приходя в государственную поликлинику, мы сталкиваемся с проблемой под названием «дефицит ресурсов» Этот дефицит ресурсов врачи пытаются закрыть платными медицинскими услугами или добровольным страхованием», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Гришин.
Ранее президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин объяснил причины, по которым в России так и не ложилось страховая система, подобная системам в других странах.
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