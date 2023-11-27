«Не подавали никаких документов»: кто и зачем «обанкротил» петербургскую биржу

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В картотеке арбитражных дел появилась информация о том, что ПАО «СПБ Биржа» направила в суд иск о признании ее банкротом. Позже площадка опровергла эту информацию и заявила, что соответствующие документы не подавала, и назвала свое финансовое положение устойчивым. Редакция «Радио 1» расскажет, кому было выгодно признание площадки банкротом, и как информация об иске отразилась на акциях.
«СПБ биржа» подала на банкротство
24 ноября в Арбитражном суде Москвы было зарегистрировано заявление с требованием признать ПАО «СПБ Биржа» банкротом. Соответствующая информация была занесена в судебную электронную картотеку. В графе «заявители» было указано, что с требованием признать площадку несостоятельной обратились кредиторы, однако их состав раскрыт не был.
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В этот же день был направлен в суд еще один иск в отношении ПАО «СПБ Биржа». С заявлением обратился гражданин, который потребовал от организации сумму в размере 571 тыс. рублей. По некоторым данным, иск о банкротстве мог отобразиться из-за того, что его подал тот же заявитель, либо в результате технического сбоя.
Акции «СПБ Биржа» упали на 35 % на фоне иска о банкротстве
На фоне заявлений о возможном банкротстве Биржи, ее акции упали более чем на 35%. После того, как площадка опровергла подачу заявления, акции стремительно сократили падение. Московская биржа, на которой торгуются ценные бумаги площадки, ввела дискретный аукцион из-за резких колебаний курса. После его окончания ситуация стабилизировалась.
«СПБ Биржа» опровергла информацию о подаче заявления на банкротство
«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. Сообщения об этом не соответствуют действительности. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — говорится в заявлении торговой площадки.
Кому выгодно банкротство «СПБ Биржи»
Руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов выразил мнение, что от имени площадки заявление о банкротстве могли подать для того, чтобы заработать на снижении акций, приводит его слова «Рен ТВ». Эксперт отметил, что суд примет иск к рассмотрению, однако впоследствии он будет направлен обратно заявителю, так как «СПБ Биржа» уже официально опровергла информацию о том, что соответствующий иск подала она.
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Романов добавил, что в ближайшее время будет внесена ясность в сложившуюся ситуацию.
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Анастасия Крестьянова