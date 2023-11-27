«Не подавали никаких документов»: кто и зачем «обанкротил» петербургскую биржу

В картотеке арбитражных дел появилась информация о том, что ПАО «СПБ Биржа» направила в суд иск о признании ее банкротом. Позже площадка опровергла эту информацию и заявила, что соответствующие документы не подавала, и назвала свое финансовое положение устойчивым. Редакция «Радио 1» расскажет, кому было выгодно признание площадки банкротом, и как информация об иске отразилась на акциях.