Банкир из Франции, выигравший в суде 4,5 млн евро, должен вернуть деньги

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Бывший французский банкир Бертран Лавин осудил 4,5 млн евро евро по делу о несправедливом увольнении из BNP Paribas, однако он не сможет оставить эти деньги себе. Об этом сообщает Bloomberg.
«Высший суд Франции 6 марта постановил, что его претензии неприемлемы», — говорится в материале издания.
Уточняется, что Лавин уже подавал точно такой же иск в Великобритании. Тогда по решению суда ему должны были выплатить лишь 104,3 тысячи долларов, то есть максимально возможную по закону сумму. Виду этого победа в парижском суде Левина считается недействительной.
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Элина Позднякова