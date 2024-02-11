Африканский банкир погиб вместе с семьёй при крушении вертолёта в США

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Исполнительный директор крупнейшего банка Нигерии Access Bank Герберт Вигве разбился насмерть в США во время крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его жена и сын.
Нигерийский политик Годвин Обасеки назвал погибшего Вигве настоящим колоссом финансового сектора, благодаря которому Access Bank стал одним из крупнейших кредитно-финансовых институтов в Африке. Его директор поместил Нигерию на мировую карту финансовых услуг высшего класса, отметил политик. Он и глава ВТО выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.
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Александр Бойцов