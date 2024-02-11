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Африканский банкир погиб вместе с семьёй при крушении вертолёта в США

Глава крупнейшего банка Африки разбился при крушении вертолёта в США
11 февраля 2024, 10:16
Фото: istockphoto/MMADIA

Фото: istockphoto/MMADIA

Исполнительный директор крупнейшего банка Нигерии Access Bank Герберт Вигве разбился насмерть в США во время крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его жена и сын.

Об этом сообщила генральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Ранее она занимала пост министра финансов Нигерии, напоминает информационное агентство Reuters. Вертолёт Eurocopter EC 130 упал и разбился у границы штатов Калифорния и Невада. Из шести человек, находившихся на борту, не выжил ни один.

Нигерийский политик Годвин Обасеки назвал погибшего Вигве настоящим колоссом финансового сектора, благодаря которому Access Bank стал одним из крупнейших кредитно-финансовых институтов в Африке. Его директор поместил Нигерию на мировую карту финансовых услуг высшего класса, отметил политик. Он и глава ВТО выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

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В городе Майский в Кабардино-Балкарии горит центральный рынок
Пожар на территории рынка вспыхнул в городе Майский в Кабардино-Балкарии
11 февраля 2024, 10:42

Фото: istockphoto/Distortion Media

В городе Майский в Республике Кабардино-Балкария на территории местного рынка бушует сильный пожар. Огонь распространился на территории более двух тысяч квадратных метров.
По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, изначально загорелась кровля одного из павильонов. Затем огонь распространился на соседние здания и конструкции. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и специальная техника. По данным ведомства, в 10:26 по московскому времени пожар был локализован. В тушении огня участвовали 42 сотрудника экстренных служб и 10 единиц спецтехники.

Согласно данным МЧС, работники рынка, приезжие продавцы и немногочисленные в утреннее время покупатели были своевременно эвакуированы. Информация о пострадавших от огня и дыма в настоящее время уточняется, равно как и масштабы ущерба. В причинах возникновения пожара предстоит разобраться специалистам и правоохранителям.

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В Элисте во время обыска у мужчины, подозреваемом во взрыве, сдетонировала бомба
112: В Элисте взорвалась ещё одна бомба, есть пострадавшие
11 февраля 2024, 08:08

Фото: iStock/gorodenkoff

В Элисте сработала ещё одно неустановленное взрывное устройство, сообщает Телеграм-канал «112» со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что ЧП случилось в частном доме. По предварительным данным, бомба сдетонировала во время обысков у 29-летнего мужчины, которого подозревают во взрыве, произошедшем накануне в центре медиации и образовательных услуг.

В результате происшествия трое сотрудников Росгвардии были ранены, их госпитализировали.

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В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками — МВД

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#происшествия
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В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками — МВД
11 февраля 2024, 07:54

Фото: Фотобанк Московской области

В Севастополе два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мотоциклом. Об этом сообщает городской управление МВД России.
Уточняется, что ДТП случилось в ночь на воскресенье, 11 февраля.

«Водитель Mercedes-Benz при повороте налево на равнозначной дороге не уступил дорогу 17-летнему водителю мотоцикла Suzuki, движущегося во встречном направления прямо», — проинформировали правоохранители.

Водитель мотоцикла и 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они находятся в больнице. Водитель Mercedes направлен на прохождения медосвидетельствования, проводится проверка.

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#водитель
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#люди
#подростки
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Стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле
Стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле
11 февраля 2024, 06:55

Фото: iStock/DmyTo

В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на девочку, сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По счастливой случайной прохожей удалось спасти подростка: она смогла разогнать животных.

Инцидент произошел рано утром 10 февраля у дома № 50а на улице Металлургов. О состоянии школьницы и о ее возможных травмах не сообщается.

По словам очевидца, девочка, предположительно, шла из школы, когда на нее набросилась стая собак. Это не первый случай подобных происшествий в этом районе. Очевидица также поделилась, что сама испытала шок от увиденного.

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#девочка
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Застрявшие на Эльбрусе альпинисты запросили помощь спасателей
МЧС: застрявших на Эльбрусе альпинистов эвакуировали на высоту 3850 метров
11 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/yanik88

Группа альпинистов из двух человек, находящихся на горе Эльбрус, запросила о помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Альпинисты оказались в затруднительном положении на высоте пять тысяч метров. Для оказания помощи выдвинулись 9 спасателей и 2 единицы техники.

В 23:34 поисково-спасательные операции были завершены, и альпинистам удалось спуститься до высоты 3850 метров на станцию Гара-Баши. Там они отказались от дальнейшей помощи. Группа состояла из гида из Казахстана и россиянки.

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#горы
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На Кубани погибли люди в ДТП со скорой
МВД: на Кубани погибли люди в ДТП со скорой
11 февраля 2024, 00:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Новопокровском районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором участвовал автомобиль скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В результате аварии два человека погибли, еще два получили ранения. Инцидент произошел вечером 10 февраля в станице Калниболотская, когда автомобиль «ВАЗ-2112» столкнулся с машиной скорой помощи, двигавшейся впереди.

Погибли водитель и пассажир легковой машины, а среди пострадавших — водитель и пассажир автомобиля скорой помощи.

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В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в образовательный центр
112: в Элисте мужчина бросил гранату в центр медиации и образовательных услуг
10 февраля 2024, 21:56

Фото: iStock/by sonmez

В Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в результате ЧП два человека пострадали, их госпитализировали. Еще один скончался от полученных травм. На месте трагедии работают оперативные службы.

На данный момент личность погибшего не установлена. Примечательно, что образовательный центр, куда попала граната, находится на первом этаже жилого дома.

Согласно данным Telegram-канала Shot, взрыв мог совершить недовольный посетитель данного центра после конфликта с сотрудниками.

Ранее сообщалось, что на территории металлургического завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. Практически два килограмма взрывчатки с ручным детонатором находились в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода.

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Два реактора на АЭС «Шинон» во Франции остановлены из-за пожара
На крупной французской АЭС из-за пожара отключены два энергоблока
10 февраля 2024, 20:57

Фото: istockphoto/vlastas

На крупной атомной электростанции «Шинон», расположенной в центральной части Франции, произошёл пожар. Из-за этого была приостановлена работа двух реакторов.
По сообщению французской газеты France Bleu, изначально пожар возник в энергоблоке №3. Там по неустановленным пока причинам загорелась трансформаторная подстанция. Огонь сумели достаточно быстро потушить подоспевшие сотрудники аварийных и пожарных служб. Руководство АЭС заверило, что никакой опасности для населения ближайших районов и окружающей среды нет, так как огонь распространялся «за пределами ядерной зоны».

Тем не менее, из-за прекращения работы атомного реактора №3, а также №4, который отключили в целях безопасности, на какое-то время сократится объём выработки энергии. Скорее всего, полноценная работа станции возобновиться только после окончания расследования. Конкретные сроки не уточняются.

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В Адыгее во время урока в школе частично обрушился потолок
СК: в Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе
10 февраля 2024, 19:44

Фото: iStock/Smederevac

Потолок обрушился во время урока в школе №25 в адыгейском поселке Энем. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.
Сообщается, что один мальчик получил травму. Медики диагностировали у ребенка ушиб плеча.

В настоящее время техники и сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной ЧП. По данным источника, в образовательном учреждении проводится ремонт санузлов, что могло стать причиной происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье новорожденный получил сотрясение мозга, когда на него обвалился потолок. У новорожденной сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Семья малышки считается неблагополучной и состоит на учете в ПДН.

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