Белоруссия запретила продажу российского чая

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Белоруссия ввела запрет на продажу нескольких видов пакетированного чая, производимого в России. Такое постановление дал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач республики Александр Тарасенко.
Отмечается, что речь идёт о чае торговых марок «Принцесса Канди» и «Гита», которые производит российское юрлицо ООО «Орими».
Причиной для такого решения стало нарушение требований по микробиологическим показателям безопасности продукции.
В настоящее время белорусские органы санитарного надзора отслеживают изъятие из продажи остатков партий этого чая.
При этом, как уточнили в Минздраве страны, российская компания предоставит материалы, чтобы доказать стабильность производственных процессов и действенность системы контроля безопасности. В случае, если это удастся подтвердить, ограничения на продажу продукции в Белоруссии могут быть сняты.
«Орими» является крупнейшим производителем чая и кофе в России. Компания выпускает продукты под торговыми марками Greenfield, Tess, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита», «Жокей» и Jardin.
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Причиной для такого решения стало нарушение требований по микробиологическим показателям безопасности продукции.
В настоящее время белорусские органы санитарного надзора отслеживают изъятие из продажи остатков партий этого чая.
При этом, как уточнили в Минздраве страны, российская компания предоставит материалы, чтобы доказать стабильность производственных процессов и действенность системы контроля безопасности. В случае, если это удастся подтвердить, ограничения на продажу продукции в Белоруссии могут быть сняты.
«Орими» является крупнейшим производителем чая и кофе в России. Компания выпускает продукты под торговыми марками Greenfield, Tess, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита», «Жокей» и Jardin.
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Анастасия Чинкова