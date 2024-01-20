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На Украину поступила партия смертельно опасного чая из Германии

На Украину из Германии завезли чай с ядовитым веществом хлорпирифос
20 января 2024, 19:40
Фото: iStock/WiroKlyngz

Фото: iStock/WiroKlyngz

На Украину из Германии завезли ядовитый чай, который приводит к проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Украины.
Отмечается, что одним из компонентов этого чая является ядовитое вещество хлорпирифос. Согласно данным Американской академии педиатрии, это вещество при употреблении его беременной женщиной, приводит к малому весу ребёнка при рождении, снижению уровня IQ, потере памяти, нарушению внимания и задержке развития моторики.

Кроме того, ядовитое вещество способно вызывать острое отравление пестицидами, вызывает судороги, паралич дыхания, а также может привести к летальному исходу.


Ранее сообщалось, что на Украину прибыла партия опасного печенья из Румынии. В Киеве была проведена проверка всех торговых сетей на наличие этого продукта, который вызывает паралич.

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#чай
#украина
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#яд
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На подмосковном стенде выставки «Россия» состоялся День строительства и ЖКХ
20 января 2024, 19:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На подмосковном стенде выставки-форума «Россия» состоялся День строительства и ЖКХ. Об этом «Радио 1» сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Мастер-класс «Построй свой город будущего» провели преподаватели Техникума им. С.П. Королёва, который является флагманом в профессиональном строительном образовании региона.

Маленькие гости выставки побывали в роли строителей, возводя дома из конструктора. А более взрослые ребята смогли нарисовать лучевой и линейный план постройки, рассказала преподаватель учебного заведения Анастасия Филькова.

Также гости стенда смогли поучаствовать в викторине, организованной группой компаний «МСУ-1». Она реализовала на территории Подмосковья такие крупные проекты как: детская областная больница в Красногорске, «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы в Долгопрудном и селекционно-генетический центр «Смена» в Сергиево-Посадском округе.

В ходе викторины участники смогли ответить на вопросы, связанные со сферой строительства, и получить фирменные призы от организатора.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В День строительства и ЖКХ на стенде Подмосковья выступили представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Одно из направлений работы Госстройнадзора – цифровизация. Например, есть сервис «Подмосковные стройки». В этом приложении можно узнать информацию о любом строящемся объекте на территории области. Одним из преимуществ является применение AR-технологии. Вы можете идти по улице, увидеть какую-то стройку школы или другого объекта, открываете мобильное приложение, наводите на строительную площадку и появляется полная информация: о ходе строительства, сроках, текущей динамике», – рассказал начальник пятого отдела ведомства Евгений Кузьмичёв.

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#подмосковье
#строительство
#жкх
#госстройнадзор
#выставка
#россия
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Московская область в лидерах по строительству индивидуальных жилых домов
20 января 2024, 18:20

Фото: istockphoto/RoschetzkyIstockPhoto

По итогам прошлого года 10 крупнейших российских банков выдали на строительство частного дома более 118 тысяч кредитов на 537 млрд рублей.
Данный результат в 4 раза превысил показатели 2022 года. Об сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс на публичной дискуссии «Свой дом: от мечты к реализации» на международной выставке-форуме «Россия».

«В прошлом году уже каждый 20 ипотечный заём был выдан на строительство частного дома, а в 2022 году был только один кредит из 50. ДОМ.РФ прорабатывает создание единой программы поддержки ИЖС с сопоставимыми процентными ставками по действующим программам», –сообщил Алексей Ниденс.
В рамках данной программы ДОМ.РФ особо внимателен к защите средств граждан при строительстве домов и развитию цивилизованного частного домостроения.

За минувший год в РФ возвели частных домов общей площадью 59 млн. кв. м. Абсолютным лидером по вводу остается Московская область. В тройке лидеров оказались Краснодарский край и Ленобласть.

«Только в 2023 году было введено 7,7 млн кв. м ИЖС – лучший показатель в стране. Что мы делаем? Во-первых, чтобы было удобно получать всю документацию создали единый сервис «Строим дом» вместе с ДОМ.РФ, запустили путеводитель с «Дом Клик». В планах запуск сервиса «Построй свой дом». Во-вторых, ввели понятие «кластеры ИЖС», установили нормы, разработали меры поддержки застройщиков»,- рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
По её словам, цель кластерного подхода заключается в том, чтобы прийти к сбалансированному развитию территорий.

В марте прошлого года стартовало строительство первого кластера ИЖС в Дмитровском городском округе на 1000 га. Были выданы первые разрешения на строительство 267 домов ИЖС общей площадью 31 тыс. кв. м.

В 2024 году стартует строительство ещё шести кластеров ИЖС. До конца года разрешения на строительство получат 1300 домов общей площадью 155 тыс. кв. м.

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#дом
#строительство
#жильё
#подмосковные стройки
#московская область
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Скончался отец Валерия и Константина Меладзе
Умер отец Валерия Меладзе Шота, певец перенёс концерт в Казахстане
20 января 2024, 18:04

Фото: iStock/Boris Ipatov

Отец Валерия и Константина Меладзе Шота Константинович скончался в больнице после перенесённого коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в конце прошлого года 90-летний Шота Меладзе был госпитализирован с осложнениями от перенесённого ранее коронавируса. В столичной больнице он находился без сознания.

Также мужчина сообщается, что мужчина перенёс сердечный приступ и инсульт.

20 января стало известно о его смерти.

В связи с трагедией в семье, певец Валерий Меладзе перенёс запланированные на конец января концерты в Казахстане и Узбекистане на начало февраля.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что Меладзе отменил свои зарубежные концерты и вернулся в Россию в связи с экстренной госпитализацией отца.

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#смерть
#болезнь
#коронавирус
#госпитализация
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Мизулина предложила установить памятник коту Твиксу, выброшенному из поезда
20 января 2024, 17:51

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина предложила установить памятник коту Твиксу, которого проводница выбросила из поезда. С таким предложением она выступила в своём Telegram-канале.
Она написала, что кот прошёл восемь километров в поисках еды и укрытия. Однако он не смог справиться один на морозе, и был найден уже без признаков жизни.

Мизулина поддержала предложение политиков, которые выступили за привлечение проводницы к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Также она подчеркнула, что эта история затронула сердца многих людей по всему миру, поэтому следует подумать над тем, чтобы установить в Кирове памятник коту Твиксу.

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#памятник
#коты
#животное
#поезд
#смерть
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Крупнейший российский производитель томатной пасты столкнулся с нехваткой семян
20 января 2024, 14:53

Фото: iStock/Evrymmnt

Крупные российские регионы-производители овощей столкнулись с нехваткой импортных семян перед весенней посевной. Об этом сообщает РБК.
Вопрос о проблеме нехватки семян рассматривался в ходе совещания в Минсельхозе, которое состоялось 17 января.

На заседании присутствовали представители Астраханской и Волгоградской областей, которые являются крупнейшими российскими регионами-производителями овощей.

Отмечается, что в Астраханской области наблюдается 77% обеспеченность семенами овощных культур, однако у властей возникает обеспокоенность из-за ситуации с семенами томата, обеспеченность которыми составляет порядка 70%.

В Волгоградской области ситуация намного сложнее, поскольку обеспеченность семенами моркови и лука составляет всего 20%. Во Францию и Венгрию были направлены заявки на осуществление поставок, однако ответа на них не последовало.

АПК «Астраханский», который является крупнейшим производителем томатной пасты в России, столкнулся с нехваткой семян томатов. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Зайцев. Проблема возникла из-за остановки поставок семян из Нидерландов.

В настоящее время в России нет большого количества отечественных семян для производства томатной пасты, подчеркнул Зайцев.

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#сельское хозяйство
#производители
#россия
#предприятия
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РЖД запретит высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса
20 января 2024, 13:52

Фото: istockphoto/Gulnara Mandrykina

Российские железные дороги запретят проводникам высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса.
Такие изменения внесут в документы о перевозке животных, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на сообщение пресс-службы холдинга.

Напомним, кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз во время остановки в Кирове. Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса. Труп животного нашли 20 января. Кот замёрз насмерть.

Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. Специалисты будут оценивать соблюдение законодательства о защите прав потребителей работниками поезда.

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#коты
#животные
#ржд
#новости
#поезд
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В ГД призвали наказать по уголовной статье проводницу, выбросившую кота из поезда
Депутат Бурматов: надо привлечь к ответственности проводницу, выбросившую кота
20 января 2024, 13:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, должна понести наказание, согласно Уголовному кодексу РФ. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Владимир Бурматов в ходе беседы в РИА Новости.
Ранее волонтёры, занимавшиеся поиском выброшенного питомца, сообщили, что нашли его мёртвым.

Такой исход, говорит Бурматов, фактически означает совершение убийства, поэтому проводницу необходимо привлечь к ответственности по статье УК РФ о жестоком обращении с животными.

Также депутат призвал РЖД провести разъяснительные беседы с персоналом поездов, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись.

Ранее МВД сообщило, что не будет возбуждать уголовное дело в отношении проводницы, не ставшей искать хозяина питомца, а сразу выбросившей животное на мороз.

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#госдума
#уголовное дело
#наказание
#животное
#ржд
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В Госдуме раскритиковали идею ставить на учёт украинцев с гражданством России
Депутат Синельщиков раскритиковал идею ставить на учёт украинцев с паспортом РФ
20 января 2024, 12:49

Фото: iStock/Mukhina1

Ставить на учёт людей, исходя из их национального признака, недопустимо. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал предложение общественников из движения «Ветераны России» о постановке на строгий учёт украинцев, имеющих российское гражданство. Такое предложение поступило после того, как группа подростков-украинцев, недавно получивших паспорта России, избивала прохожих в Белгороде.

Синельщиков подчеркнул, что постановка на учёт не должна зависеть от национального признака. Если человек совершил правонарушение и склонен в дальнейшем повторять свои противоправные поступки, он будет поставлен на учёт, вне зависимости от национальности.

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#госдума
#гражданство
#россия
#украина
#жители
#учёт
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Генерал Гурулёв предрёк смену элит в России после «голой» вечеринки Ивлеевой
20 января 2024, 11:22

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв предупредил о предстоящей смене элит в России. Об этом он сообщил в эфире «Царьграда».
Комментируя нашумевшую «голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, генерал предрёк смену элит. Причём, по его словам, это затронет как звёзд, покинувших Россию, но тайно возвращающихся для проведения концертов, так и тех, кто их покрывает.

Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что вечеринки подобного характера происходили и ранее, но на них не обращали внимание. Однако именно сейчас настало время для избавления от этого.

Гурулёв подчеркнул, что проведение как таковой «голой» вечеринки не является нарушением российского законодательства. Однако санкции последовали, поскольку такого рода мероприятия нарушают все нормы морали и границы дозволенного.

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#санкции
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#ограничения
#будущее
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