На Украину поступила партия смертельно опасного чая из Германии

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На Украину из Германии завезли ядовитый чай, который приводит к проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Украины.
Отмечается, что одним из компонентов этого чая является ядовитое вещество хлорпирифос. Согласно данным Американской академии педиатрии, это вещество при употреблении его беременной женщиной, приводит к малому весу ребёнка при рождении, снижению уровня IQ, потере памяти, нарушению внимания и задержке развития моторики.
Кроме того, ядовитое вещество способно вызывать острое отравление пестицидами, вызывает судороги, паралич дыхания, а также может привести к летальному исходу.
Ранее сообщалось, что на Украину прибыла партия опасного печенья из Румынии. В Киеве была проведена проверка всех торговых сетей на наличие этого продукта, который вызывает паралич.
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Кроме того, ядовитое вещество способно вызывать острое отравление пестицидами, вызывает судороги, паралич дыхания, а также может привести к летальному исходу.
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Анастасия Чинкова