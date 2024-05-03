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«Берегите пестики»: садовод Туманов – о защите косточковых культур от заморозков

03 мая 2024, 21:06
Фото: Istockphoto / badboydt7

Фото: Istockphoto / badboydt7

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Заморозки, которые прогнозируют в Подмосковье в мае, могут быть опасны для урожая косточковых культур.
Однако сами растения выдержат минусовую температуру, заявил «Радио 1» председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.
«Каждый год повторяется одно и то же: грядут то снег, то заморозки, то жара, и садоводы беспокоятся о будущем урожае. Но мы живём в зоне рискового земледелия, у нас такое каждый год или через год, и заморозками никого не удивить. Наоборот, я бы очень удивился, если бы в мае не было заморозков. И большинство растений на них настроено. Для косточковых заморозки опаснее всего, когда растения цветут. Если сегодня вдруг бабахнет минус пять, на сто процентов пестики подмёрзнут. Это значит, что урожая не будет, если мы ничего не предпримем. А сами растения перенесут и не такой заморозок. Берегите пестики – и всё будет хорошо», – заверил специалист.


Среди способов, с помощью которых можно защитить садовые культуры, он назвал простейший – облить цветущие растения водой.
«Есть такой вроде бы смешной способ, но он неплохо работает. Если у вас на участке есть водопровод, на ночь облейте из шланга ваши цветущие растения водой. Пока капельки воды висят, а висеть они будут долго, заморозок не страшен», – сказал собеседник «Радио 1».
Другой эффективный способ защиты будущего урожая – утеплить цветущие ветки, продолжил Туманов.
«Залезаете на чердак. Там у вас наверняка много разного хлама – какие-то старые пальто, тряпки, старая плёнка, старые газеты. Так вот, всё, что вы накинете на цветущие ветки, может помочь перенести заморозок. Он ведь будет кратковременным, и иногда такое простейшее укрытие может спасти», – заключил садовод.
Ранее сообщалось, что МЧС Москвы объявило «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемых заморозков.

Температура до -5°С, которая прогнозируется в Московской области, особенно в низких местах, в ночь на 4 мая, может быть опасна для косточковых культур. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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#подмосковье
#московская область
17 учреждений признаны лучшими в рейтинге подмосковных ветеринарных станций
03 мая 2024, 20:23

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Яндекс» опубликовал рейтинг ветеринарных станций Московской области. Жители региона оставили после их посещения более 7,5 тыс. отзывов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«На основе рейтинга, составленного по отзывам и оценкам жителей, большая часть учреждений Госветслужбы превышает 4,9 балла. Для нас это признание отличной работы и высокого уровня обслуживания клиентов. 17 учреждений были отмечены «Яндексом» как лучшее место», – сказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Как отметили в министерстве, повысили свой рейтинг шесть ветеринарных учреждений региона из Краснознаменска, Люберец, Егорьевска, Коломны, Каширы и Климовска.

В пресс-службе также посоветовали по всем интересующим вопросам обращаться по телефону единого контакт-центра ветеринарной службы Подмосковья: 7(495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.

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Молдавия впервые за 30 лет не будет транслировать пасхальную службу
Мэр Кишинёва: телевидение не будет транслировать богослужение в канун Пасхи
03 мая 2024, 20:21

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Государственное телевидение Молдавии впервые за 30 лет не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинёва. Об этом в свлём Telegram-канале написал мэр города Ион Чебан.
Отмечается, что речь идёт о государственном телеканале Moldova-1, который не будет показывать трансляцию службы.

Чебан подчеркнул, что городские власти будут своими силами организовывать онлайн-трансляцию главного богослужения на страницах мэрии в соцсетях. Также глава города пригласил все желающие телеканалы к сотрудничеству и пообещал бесплатно подключить их к трансляции.

Ранее в этот день сообщалось, что глава Молдавии Майя Санду провела встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром. Они обсудили предстоящие пасхальные праздники. Политик призвала митрополитов способствовать сохранению мира во всём мире.

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#богослужения
#телевидение
#религия
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Названа лучшая защита дачи от воров
Депутат Чаплин рекомендовал оснастить дачу сигнализацией и видеокамерами
03 мая 2024, 19:01

Фото: iStock/Alexxusot

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что лучшей защитой дачи от грабителей являются сигнализация и видеокамеры.
Также помочь могут и датчики движения.

«Установите сигнализацию с датчиками высокой чувствительности на дверях дома, окнах и вентиляционных отверстиях, подключите систему к гаджету. Установите светильники с датчиками движения вокруг дачи. Они включаются автоматически, если кто-то приближается к вашему участку. Яркое освещение отпугивает воров и создаёт видимость, что на территории есть люди», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Ранее Никита Чаплин заявлял, что борщевик от других растений отличают зубчатые листья.

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#освещение
#никита чаплин
#дачи
#безопасность
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Школьники с лесничими защитили от разрушений муравейники Наро-Фоминска
03 мая 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Юные лесоводы из школьного лесничества «Планета», организованного в Каменской средней школе, совершили познавательную прогулку в лес. Их сопровождали сотрудники Каменского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала Мособллеса, сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.
«Лесничие-наставники рассказали об уникальных местах на территории лесного фонда и об их обитателях, в том числе о муравьях. Они подчеркнули, что муравейники нуждаются в охране от разрушений, которые происходят из-за человека, животных и птиц. Муравьиные дома часто повреждает и транспорт. Ребята прониклись сочувствием к крохотным санитарами леса и поняли, почему эти полезные насекомые нуждаются в нашей защите», – говорится в сообщении.
В Комитете лесного хозяйства Московской области добавили, что дети с наставниками оградили два небольших муравейника, чтобы предотвратить возможные разрушения.

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#охрана
#подмосковье
#московская область
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Россиянам назвали неочевидный продукт, улучшающий потенцию
03 мая 2024, 18:47

Фото: istock / grinvalds

В эфире программы «Жить здорово!» врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов назвали продукт, который способен улучшить потенцию.
Специалисты рекомендовали мужчинам употреблять сельдь. Этот вид рыбы имеет большое количество витамина D, который отвечает за уровень тестостерона в мужском организме.

Кроме того, рыба – источник важного элемента омега-3. Это вещество позволяет сохранить качество сосудов, которые оказывают немалое влияние на эрекцию.

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Сексолог назвал продукт, который лучше всего влияет на мужскую потенцию
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Российские срочники вышли на весельной лодке в море в Крыму и пропали
Глава Северной Осетии: трое срочников вышли на лодке в море в Крыму и пропали
03 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/ysuel

Трое солдат-срочников из Северной Осетии вышли на весельной лодке в открытое море в Крыму и пропали. Об этом написал глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Меняйло рассказал, что к нему обратились матери пропавших россиян. По данным МЧС, молодые люди решили плыть, несмотря на сильный ветер. За их действиями наблюдали сослуживцы, которые сообщили экстренным службам о произошедшем.

Согласно информации главы республики, в настоящее время поиски не дали результатов. Меняйло добавил, что все необходимые меры предпринимаются для нахождения пропавших военных.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу расстрела в Чеченской республике капитан спецназа Эдуард Ульман умер в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Российские врачи рассказали, как правильно готовиться к пикнику
Химкинские врачи рассказали, как готовить продукты на пикник
03 мая 2024, 18:36

Фото: iStock/Harbucks

Впереди солнечные дни и длинные майские выходные. Обычно в эти дни хочется больше находиться на свежем воздухе, например, пикник.
Как подготовиться к пикнику, чтобы воспоминания были только приятными, рассказали «Радио 1» в Химкинской областной больнице.
«Сделайте домашние заготовки. Помойте овощи, фрукты и зелень, нарежьте хлеб и всё, что надо порезать. Разложите по пакетам или контейнерам. Если планируется салат — сделайте его дома, но посолите и заправьте перед употреблением. Салаты должны быть простыми, без скоропортящихся ингредиентов, заправка тоже простая, например, растительное масло. Если планируется что-то готовить на огне, везите сырые и готовые продукты отдельно друг от друга. Если купили фрукты или овощи по дороге, помойте их бутилированной водой», — рассказали специалисты.

Также собеседники напомнили, что перед тем, как накрыть стол, нужно обязательно мыть руки или протирать их влажными салфетками.

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В городском округе Домодедово сменился руководитель
03 мая 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Временное исполнение полномочий руководителя муниципалитета возложено на заместителя главы городского округа Евгению Хрусталёву», – говорится в сообщении.
Ежокин был избран новым главой Домодедова на заседании Совета депутатов городского округа единогласным решением. 18 ноября 2021 года состоялась торжественная церемония его вступления в должность.

Фото: телеграм-канал Михаила Ежокина

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#домодедово
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#подмосковье
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Эдуард Малышев будет исполнять полномочия главы Раменского городского округа
03 мая 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Совет депутатов Раменского городского округа возложил исполнение полномочий главы на первого заместителя главы муниципалитета Эдуарда Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Там подтвердили, что глава городского округа Николай Ханин с сегодняшнего дня покинул пост по собственному желанию. Ранее об этом объявил сам руководитель муниципалитета. В своём телеграм-канале он написал, что переходит на новое место работы. Ханин поблагодарил активных жителей, депутатов и сотрудников администрации.

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