«Берегите пестики»: садовод Туманов – о защите косточковых культур от заморозков

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Заморозки, которые прогнозируют в Подмосковье в мае, могут быть опасны для урожая косточковых культур.
Однако сами растения выдержат минусовую температуру, заявил «Радио 1» председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.
Среди способов, с помощью которых можно защитить садовые культуры, он назвал простейший – облить цветущие растения водой.
Температура до -5°С, которая прогнозируется в Московской области, особенно в низких местах, в ночь на 4 мая, может быть опасна для косточковых культур. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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«Каждый год повторяется одно и то же: грядут то снег, то заморозки, то жара, и садоводы беспокоятся о будущем урожае. Но мы живём в зоне рискового земледелия, у нас такое каждый год или через год, и заморозками никого не удивить. Наоборот, я бы очень удивился, если бы в мае не было заморозков. И большинство растений на них настроено. Для косточковых заморозки опаснее всего, когда растения цветут. Если сегодня вдруг бабахнет минус пять, на сто процентов пестики подмёрзнут. Это значит, что урожая не будет, если мы ничего не предпримем. А сами растения перенесут и не такой заморозок. Берегите пестики – и всё будет хорошо», – заверил специалист.
Среди способов, с помощью которых можно защитить садовые культуры, он назвал простейший – облить цветущие растения водой.
«Есть такой вроде бы смешной способ, но он неплохо работает. Если у вас на участке есть водопровод, на ночь облейте из шланга ваши цветущие растения водой. Пока капельки воды висят, а висеть они будут долго, заморозок не страшен», – сказал собеседник «Радио 1».Другой эффективный способ защиты будущего урожая – утеплить цветущие ветки, продолжил Туманов.
«Залезаете на чердак. Там у вас наверняка много разного хлама – какие-то старые пальто, тряпки, старая плёнка, старые газеты. Так вот, всё, что вы накинете на цветущие ветки, может помочь перенести заморозок. Он ведь будет кратковременным, и иногда такое простейшее укрытие может спасти», – заключил садовод.Ранее сообщалось, что МЧС Москвы объявило «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемых заморозков.
Температура до -5°С, которая прогнозируется в Московской области, особенно в низких местах, в ночь на 4 мая, может быть опасна для косточковых культур. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Лора Луганская