Беспилотный броневик «Зубило» появится на вооружении уже в апреле 2024 года

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Доработанный беспилотный броневик «Зубило» появится на вооружении сразу в нескольких воинских подразделениях Вооружённых сил РФ уже в апреле 2024 года. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика — «Ремдизель».
У броневика, который предназначен для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров, был снижен общий вес и одновременно — увеличена проходимость.
Впервые прототип «Зубила» показали на международном военном форуме «Армия-2023». Как отмечают конструкторы, оперативно наладить массовое производство военной машины можно за счет того, что она собирается из доступных серийных комплектующих.
Ранее стало известно, что новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, разработанный специально для ВС РФ, уже полностью готов для государственных испытаний. Кроме того, планируется также создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО — 7,62 мм и 5,56 мм.
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Впервые прототип «Зубила» показали на международном военном форуме «Армия-2023». Как отмечают конструкторы, оперативно наладить массовое производство военной машины можно за счет того, что она собирается из доступных серийных комплектующих.
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Артем Путинцев