ТАСС: В России начинаются испытания нового пулемета калибра 5,45 мм для армии РФ

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Новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, разработанный специально для ВС РФ, уже полностью готов для государственных испытаний. Об этом 17 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Новый пулемёт разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания», — сказал в интервью собеседник агентства.Кроме того, планируется также создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО — 7,62 мм и 5,56 мм.
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