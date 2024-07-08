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Безногий ветеран СВО живёт на улице в Забайкальском крае

08 июля 2024, 12:19
Фото: istockphoto/chanuth

Фото: istockphoto/chanuth

В Забайкалье потерявший ноги в зоне спецоперации боец ЧВК «Вагнер» поселился на берегу реки. Его выгнал из дома родной брат.
О случившемся корреспонденту издания «Чита.ру» рассказал местный житель. Он как-то увидел на берегу реки мужчину на протезах, сразу понял, что тот вернулся с СВО, помог ему спуститься к воде. Читинец полагал, что тот вскоре вернётся домой, однако на следующий день застал вагнеровца на том же месте.

Оказалось, что участник спецоперации гостил у брата, ожидая, когда ему изготовят облегчённые протезы. После ссоры с родственниками ему пришлось покинуть «гостеприимный» дом и уйти жить на улицу. Силы он поддерживал с помощью армейских сухих пайков.



После публикации о случившемся узнали в городской администрации. Ветерана поместили в местную клиническую больницу, где он будет ожидать изготовления протезов в более комфортных условиях, чем на берегу реки.

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#дом
#сво
#забайкальский край
#ветеран
В Подмосковье за неделю ликвидировали более 8 тыс. ям на дорогах
08 июля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 8 тысяч ям ликвидировали на дорогах Московской области за минувшую неделю, в частности, на региональной дорожной сети было убрано около 5,4 тыс. дефектов покрытия, на муниципальных дорогах — свыше 3,3 тыс., сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На муниципальных дорогах больше всего ям — 375 — убрали в Ленинском округе, кроме того, 356 ям было ликвидировано в округе Балашиха, 348 ям — в Химках и 234 ямы — в Богородском округе», — уточняется в сообщении.
На региональных дорогах больше тысячи ям было ликвидировано на территории Серебряных Прудов, Каширы, Коломны, Зарайска и Луховиц.

В министерстве отметили, что осмотр состояния дорожной сети в Московской области проводится регулярно. При выявлении дефектов покрытия проводится ямочный ремонт.

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«Красивые поступки и доказательства»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 июля
Астролог Лебеденко дала рекомендации знакам зодиака на неделю с 8 по 14 июля
08 июля 2024, 11:48

Фото: iStock/AndreyPopov

В деловой сфере хорошо будут проходить переговоры. Важно быть убедительными и уметь аргументировать свою точку зрения. Поможет интуиция и внутреннее чутьё. Благоприятно быть дружественными и в то же время соблюдать дистанцию. В любви необходимы красивые поступки, доказательства и подтверждения чувств. Это нужно для уверенности в прочности отношений. Для поддержания здоровья благоприятно временное уединение.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 8 по 14 июля.

У Овна хороший период для крупных проектов. Ему надо сотрудничать и пользоваться поддержкой.

Тельцу повезёт в любви. Он уверенно будет выражать свои чувства, и ему ответят взаимностью и пониманием.

Близнецам надо быть приветливыми и тактичными. В любви они почувствуют, что хотят стать свободнее и независимее.

Раку нужно проявить надёжность и пунктуальность. Их ожидает подъём и успех.

Лев будет стремиться доверительному общению. Ему хорошо встретится с любимыми людьми и близкими друзьями.

У Девы её мысли будут определять её жизненные обстоятельства, так как эмоции и поступки следуют мыслительной схеме. Они сильно притягивают добро.

Весам важно стремиться к ощутимому результату и сконцентрировать свои силы на финансовом вопросе.

Скорпиону не следует давать невыполнимых обещаний. В течение недели ему надо интеллектуально расти и изучать новую информацию.

Стрельцу нужно ориентироваться на свои ценности и свои желания. Он должен поддерживать у себя оптимистический настрой.

Козерогу надо полагаться на честность, практичность и осмотрительность. Ему надо себя беречь и не тратить энергию впустую.

Водолею желательно сделать акцент на пользу и практичность. Ему поможет его организаторский талант, умение концентрироваться и дисциплина.

Рыбы достигнут цель упорным трудом. Их осторожность и терпеливость не дадут им пойти на необоснованный риск.

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Reuters: Boeing признал вину в мошенничестве по делу о крушении двух самолётов
08 июля 2024, 11:37

Фото: istockphoto/sanfel

Руководство корпорации Boeing согласилось признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушении двух самолётов 737 Max, произведённых компанией, которые произошли в 2018-2019 годах.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную от чиновника министерства юстиции США. По данным источника, по условиям сделки со следствием, которую ещё предстоит одобрить федеральному судье, корпорация заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов. Кроме того, Boeing возьмёт на себя обязательства вложить не менее 455 миллионов долларов в совершенствование безопасности своих программ и приведение их в соответствие необходимым нормам.

В 2018 году самолёт Boeing 737 Max разбился в Эфиопии. В 2019 году авиалайнер этой же марки потерпел крушение в Индонезии. В двух авиакатастрофах погибли около тысячи человек. В агентстве полагают, что признание вины поставит под сомнение возможность компании получать выгодные правительственные контракты.

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#крушение
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В трёх округах Подмосковья установили более 150 мусорных баков
08 июля 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 150 дополнительных баков для мусора установил на контейнерных площадках городских округов Подольск, Серпухов и Чехов региональный оператор чеховского кластера по обращению с отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сейчас много мусорных навалов образуется в основном из-за проездного расположения контейнерных площадок, а также из-за того, что многие СНТ до сих пор не заключили договоры на вывоз отходов с региональными операторами. (…) Для улучшения ситуации с отходами в регионе мы прибегаем к увеличению числа тары», — отметил первый замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Николай Скворцов.
В министерстве уточнили, что на контейнерных площадках округа Чехов дополнительно установили 124 бака, в Серпухове — 32 бака, а на территории округа Подольск — 11. Большинство новых баков поставили на проездных площадках в районах индивидуальной застройки и в сёлах.

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#серпухов
#подольск
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В Лыткарине до конца года отремонтируют семь домов
08 июля 2024, 10:53

Фото: Владимир Думчев

Капитальный ремонт семи многоквартирных домов проведут в городе Лыткарино, работы завершат до конца текущего года, передаёт корреспондент Анастасия Харченко.
«В первую очередь в программу включаются дома, которые требовали капремонта на дату приватизации первой квартиры, но так его и не дождались, а также дома, набравшие максимальный итоговый балл по результатам обследований», — отметила замначальника управления ЖКХ Лыткарина Ольга Венкова.
В частности, в ходе капремонта в домах №№4, 6 и 9 в квартале 3А, доме №12 на улице Спортивная и домах №№6 и 25 приведут в порядок крыши. А самый большой объём работ запланирован по адресу: улица Коммунистическая, лом №60. Здесь укрепят фасад, заменят балконные плиты, отремонтируют все внутридомовые инженерные системы, крышу и фундамент.

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#лыткарино
#капремонт
#капитальный ремонт
#мкд
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В Москве умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева
08 июля 2024, 10:17

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Москве скончалась народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБДТ) Марина Кондратьева. Артистке было 90 лет.
О кончине знаменитой балерины сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова. О датах прощания и похорон будет объявлено позднее.
Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1924 года в Ленинграде. В 1952 году она закончила Московское хореографическое училище и поступила в балетную труппу Большого театра. Она была первой исполнительницей партий Водяницы в постановке Александра Радунского «Конек-Горбунок» и Музы в «Паганини» Леонида Лавровского.

В 2013 году артистка стала членом Художественного совета балетной труппы Большого театра. Она преподавала в театре и давала мастер-классы в разных странах. Кондратьева была лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Варшава, Польша, 1955), премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2023).

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#театр
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В Мытищах накануне Дня семьи, любви и верности поздравили супругов-юбиляров
08 июля 2024, 10:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля в Мытищах у памятника Петру и Февронии состоялось торжественное мероприятие. На него были приглашены семейные пары разных поколений, профессий и взглядов, но их объединяют любовь друг к другу, верность и семья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что семейный парам, отмечающим юбилей совместной жизни, вручили награды. Среди приглашённых были те, кто состоит в браке полвека и более.

В торжественной обстановке состоялось создание новой семьи: супругами стали Алексей Онищенко и Елена Тимофеева. Присутствовавших приветствовала замглавы городского округа Мытищи Наталья Гречаная.
«Семья – это самое главное, что есть у человека. Этот год у нас особенный, он объявлен президентом Годом семьи. Желаю всем супружеским парам как можно больше лет быть вместе, чтобы дети и внуки приносили радость», – сказала Гречаная.
Депутат Госдумы Вячеслав Фомичёв подчеркнул важность сохранения семейных ценностей в нашей стране. А председатель Совета депутатов городского округа Андрей Гореликов, обращаясь к семьям, брак которых заключён много лет назад, отметил, что их союз является настоящим примером для всех молодых пар округа.

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#супруги
#семьи
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#любви и верности
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье стартовала акция «Трезвый водитель»
08 июля 2024, 10:07

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Социальный раунд по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» стартовал в Московской области в понедельник, 8 июля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках социального раунда во всех городских округах региона будут проводить просветительские и информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на информирование участников дорожного движения о недопустимости пьяного вождения», — говорится в сообщении.
Кроме того, будут проводиться рейды с массовой проверкой водителей на трезвость, а также патрулирование территорий СНТ, коттеджных посёлков, деревень, сёл и мест отдыха у воды.

Социальный раунд «Трезвый водитель» продлится в Московской области до 28 июля. Он организован в рамках реализации подмосковного проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#московская область
#подмосковье
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Глава Истры Витушева анонсировала обновление сетей водоснабжения в Дедовске
08 июля 2024, 10:00

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В Дедовске в ближайшие два года планируется комплексное обновление сетей водоснабжения. Некоторые участки коммуникаций признаны аварийными, и работу по реконструкции начнут с них, сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
«Составлен график работ по замене 28% городских коммуникаций холодного водоснабжения, а это порядка 15 км. Это значительно повысит качество холодного водоснабжения для всего Дедовска. Ресурс будет соответствовать современным требованиям. Работа на коммунальных объектах, связанных с подачей и тепла и воды, не столь заметна для жителей Дедовска, но она критически важная для всего города», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Она пояснила, что, если вопрос теплоснабжения не актуален летом, то холодное водоснабжение – наоборот. С подачей ресурса могут возникнуть сложности, так как и сети, и насосное оборудование ВЗУ, смонтированное более полувека назад, никогда не модернизировалось. Сегодня оно просто не справляется с запросами жителей.
«Пример – водозаборный узел № 1 на Ленина в городе Дедовске. Объект возведён в 1963 году и по тем временам соответствовал всем нормам. Этот ВЗУ – три артезианские скважины, оборудованные насосной станцией и резервуаром для аккумулирования ресурса. И на этом всё», – описала ситуация Витушева.
Однако на этом ВЗУ, снабжающем водой целый ряд улиц, котельные и объекты социальной сферы Дедовска, никогда не было какой-либо подготовки воды, подчеркнула глава Истры Сегодня наличие объемной станции обезжелезивания воды критически важно для города.

По словам Витушевой, в 2024 году удалось добиться включения ВЗУ в двухлетнюю госпрограмму реконструкции. Это позволит улучшить качество воды за счёт возведения станции обезжелезивания, обустройства насосной станции второго подъема и резервуара чистой воды.

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