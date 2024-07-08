Безногий ветеран СВО живёт на улице в Забайкальском крае

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В Забайкалье потерявший ноги в зоне спецоперации боец ЧВК «Вагнер» поселился на берегу реки. Его выгнал из дома родной брат.
О случившемся корреспонденту издания «Чита.ру» рассказал местный житель. Он как-то увидел на берегу реки мужчину на протезах, сразу понял, что тот вернулся с СВО, помог ему спуститься к воде. Читинец полагал, что тот вскоре вернётся домой, однако на следующий день застал вагнеровца на том же месте.
Оказалось, что участник спецоперации гостил у брата, ожидая, когда ему изготовят облегчённые протезы. После ссоры с родственниками ему пришлось покинуть «гостеприимный» дом и уйти жить на улицу. Силы он поддерживал с помощью армейских сухих пайков.
После публикации о случившемся узнали в городской администрации. Ветерана поместили в местную клиническую больницу, где он будет ожидать изготовления протезов в более комфортных условиях, чем на берегу реки.
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Оказалось, что участник спецоперации гостил у брата, ожидая, когда ему изготовят облегчённые протезы. После ссоры с родственниками ему пришлось покинуть «гостеприимный» дом и уйти жить на улицу. Силы он поддерживал с помощью армейских сухих пайков.
После публикации о случившемся узнали в городской администрации. Ветерана поместили в местную клиническую больницу, где он будет ожидать изготовления протезов в более комфортных условиях, чем на берегу реки.
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Александр Бойцов