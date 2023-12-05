Уроженец Узбекистана, ветеран СВО, Бабков получит российское гражданство

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Начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова взяла на контроль решение вопроса о предоставлении гражданства РФ русскому уроженцу Узбекистана, ветерану СВО, которому на родине грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила.
«На завтра он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. А затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства Российской Федерации», - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что ГУВМ МВД России с большим внимание относятся к подобным историям и оказывают максимальную помощь тем, кто в ней нуждается.
В дело вмешался депутат Госдумы Александр Хинштейн, он и обратился к руководству ГУВМ МВД с просьбой решить данный вопрос.
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