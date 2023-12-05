Уроженец Узбекистана, ветеран СВО, Бабков получит российское гражданство

Начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова взяла на контроль решение вопроса о предоставлении гражданства РФ русскому уроженцу Узбекистана, ветерану СВО, которому на родине грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила.