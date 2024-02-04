Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года

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Американский предприниматель Джефф Безос планирует в течение года продать до 50 миллионов акций своей основной компании Amazon. При этом другие руководители подразделений корпорации намерены реализовать приблизительно 440 тысяч ее ценных бумаг.
Согласно годовому отчету, опубликованному на сайте корпорации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, этот план был утвержден в ноябре 2023 года. Продажа акций Джеффом Безосом предусматривает «при определенных условиях до 50 миллионов обычных акций Amazon в период до 31 января 2025 года», что составит примерно $8,6 миллиарда при текущих ценах бумаг.
Годовой отчет также указывает, что продажу акций Amazon в ближайшие годы и месяцы планируют семь представителей руководства корпорации и ее подразделений, которые намерены реализовать около 440 тысяч ценных бумаг. На данный момент Джефф Безос владеет примерно 988 миллионами акций Amazon. Компания была основана в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг и сейчас является одной из крупнейших в мире компаний, предоставляющих товары и услуги через интернет.
По данным агентства Bloomberg, состояние Джеффа Безоса оценивается в $185 миллиардов, и он занимает третье место в списке богатейших людей мира. Безос также является основателем аэрокосмической компании Blue Origin.
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Годовой отчет также указывает, что продажу акций Amazon в ближайшие годы и месяцы планируют семь представителей руководства корпорации и ее подразделений, которые намерены реализовать около 440 тысяч ценных бумаг. На данный момент Джефф Безос владеет примерно 988 миллионами акций Amazon. Компания была основана в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг и сейчас является одной из крупнейших в мире компаний, предоставляющих товары и услуги через интернет.
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Артем Кузьмин