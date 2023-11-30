Independent: В США открыли вакансию просмотрщика рождественских фильмов

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Американский портал Cable TV ищет «главного по веселью» для оценки рождественских фильмов за зарплату в $2500 каждый месяц. Претендовать на это место вакансию смогут американцы старше 18 лет. Об этом сообщило издание Independent.
Новому сотруднику нужно будет посмотреть 25 фильмов за 25 дней и распределить их по категориям.
Фильмы для просмотра специалист сможет выбирать самостоятельно на 7 cтриминг-сервисах: Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max, Apple TV+ и Hallmark Movies Now. При этом работодатель оплатит утвержденному кандидату годовую подписку на каждый из них (в сумме около 975 долларов).
Будущего сотрудника попросят оценить не только просмотренные фильмы, но и сами стрим-сервисы, которые благодаря этому смогут отметить, насколько просто их использовать, сталкиваются ли пользователи с техническими проблемами и то, достаточно ли большую подборку рождественских лент они имеют.
Нового работника в Cable TV выберут уже 5 декабря.
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Фильмы для просмотра специалист сможет выбирать самостоятельно на 7 cтриминг-сервисах: Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max, Apple TV+ и Hallmark Movies Now. При этом работодатель оплатит утвержденному кандидату годовую подписку на каждый из них (в сумме около 975 долларов).
Нового работника в Cable TV выберут уже 5 декабря.
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