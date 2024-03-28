Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне

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Российский предприниматель Алишер Усманов, который в Германии находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, подал заявление об уголовном правонарушении против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщила газета Bild.
По ее данным, бизнесмен обвиняет их в препятствовании правосудию и преследовании невиновных лиц.
«Дело касается одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. Основанием для возбуждения дела послужили обвинения в уголовных правонарушениях со стороны двух лиц», — уточнил представитель Генпрокуратуры Доминик Мис. Один из них, согласно его заявлению, — «70-летний бизнесмен из России».
В 2023 году суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыски, проведенные в 2022 году по делу против Усманова об отмывании доходов. Обыски тогда проводились на его виллах на озере Тегернзее, в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне, а также на яхте Dilbar в порту Бремена.
Суд позже разъяснил, что при выдаче прокуратуре ордеров на обыск были допущены серьезные нарушения. Следствие не предоставлено веских оснований для подозрения Усманова в отмывании средств.
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«Дело касается одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. Основанием для возбуждения дела послужили обвинения в уголовных правонарушениях со стороны двух лиц», — уточнил представитель Генпрокуратуры Доминик Мис. Один из них, согласно его заявлению, — «70-летний бизнесмен из России».
Суд позже разъяснил, что при выдаче прокуратуре ордеров на обыск были допущены серьезные нарушения. Следствие не предоставлено веских оснований для подозрения Усманова в отмывании средств.
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Ювелина Бернст