Суд Гамбурга запретил Forbes писать о связи Усманова и Путина

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский
Земельный суд Гамбурга запретил журналу Forbes распространять информацию о том, что бизнесмен Алишер Усманов являлся «подставным лицом» российского президента Владимира Путина и «решал его бизнес-проблемы». Об этом сообщает РБК.
В связи с распространением этих сведений Усманов подал иск против американского журнала. Фраза о том, что бизнесмен был «подставным лицом» Путина позднее появилась в обосновании введения Евросоюзом санкций против Усманова.
Адвокаты Усманова признали данную фразу ложной, дискредитирующей и ничем не подкреплённой.
В ходе судебного разбирательства Forbes отказался раскрывать личность автора этой цитаты, а также не смог привести примеры, доказывающие правоту этого заявления.
В связи с этим, суд запретил изданию распространять такую информацию. Таким образом, решение суда может создать юридический прецедент для оспаривания источников, на которые опирались европейские чиновники для обоснования введения санкций с отношении россиян.
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Адвокаты Усманова признали данную фразу ложной, дискредитирующей и ничем не подкреплённой.
В связи с этим, суд запретил изданию распространять такую информацию. Таким образом, решение суда может создать юридический прецедент для оспаривания источников, на которые опирались европейские чиновники для обоснования введения санкций с отношении россиян.
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Анастасия Чинкова