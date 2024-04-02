Биолог Мануков предупредил о сроках начала нападения акул в Египте

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков заявил, что акулы в Красном море на побережьях курортов Египта начинают активизироваться и могут нападать на людей преимущественно с середины апреля.
«В районе Шарм-эль-Шейха и Хургады наиболее опасное время с середины апреля до начала июня. В это время многие виды акул мигрируют из Индийского океана в Красное море и подходят к берегам на мелководье, так как здесь обильнее пища и здесь идут спаривание и деторождение. В этот период акулы наиболее агрессивны и очень опасны», — отметил в беседе с «Известиями» Мануков.
Он добавил, что немного безопаснее в этом отношении период с июня по август, однако в это время самки акул защищают своих детёнышей, так что тоже надо быть аккуратнее.
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