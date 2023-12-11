Бывшая проститутка удивила поклонников количеством клиентов в день

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Модель OnlyFans Джейд Блэр рассказала о своём опыте работы в борделе, удивив пользователей количеством клиентов в день. Об этом пишет Daily Star.
По словам девушки, в секс-индустрии, как и в любой другой, есть плюсы и минусы. Главным преимуществом для Блэр стал гибкий график, и как следствие — возможность работать в любое время. Модель добавила, что ей также приносило удовольствие и само взаимодействие с клиентами.
Поклонники Джейд Блэр были шокированы, когда узнали, что она занималась сексом примерно с 16 мужчинами за день. Девушка вспомнила, что ей приходилось работать в две восьмичасовые смены.
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Поклонники Джейд Блэр были шокированы, когда узнали, что она занималась сексом примерно с 16 мужчинами за день. Девушка вспомнила, что ей приходилось работать в две восьмичасовые смены.
«Когда приходит клиент, тебе нужно ему представиться. Если он выбирает тебя, то ты работаешь. Если нет — просто расслабляешься, тусуешься в дамской комнате и делаешь все, что хочешь», — рассказала бывшая проститутка, отметив, что её чаще всего выбирали мужчины в возрасте.
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Диана Аванесян