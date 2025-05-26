Бывшая структура IKEA в РФ сменила владельца

Российских моряков из экипажа танкера Seven Pearls эвакуировали, они покинули Йемен, пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Йемене. По словам дипломата, находившиеся на борту судна россияне вылетели в Амман из Саны в воскресенье, 25 мая. Само судно находится в территориальных водах Йемена, добавил представитель российской дипмиссии.