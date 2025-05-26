Бывшая структура IKEA в РФ сменила владельца

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15 мая компания «Торг» (бывшая структура шведско-нидерландского ритейлера IKEA в РФ) сменила руководителя. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, на сегодняшний день, организацией руководит Ильханан Авшалумов. Он заменил бизнесмена Роберта Узилова.
Отмечается, что компания задолжала государству порядка 9,3 млрд руб. Долг можно погасить до 2028 года, при этом ежемесячные платежи составят около 289 млн руб.
О предоставлении рассрочки в обращении к суду попросила сама компания, отметив, что сейчас ведутся поиски инвестора.
Напомним, до ноября 2024 владельцем «Торга» являлся шведско-нидерландский ритейлер, в 2025 году компания перешла в собственность российского юрлица.
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«Это произошло через 10 дней после того, как Арбитражный суд Московской области разрешил компании оплатить долг, появившийся из-за проведения незаконной сделки, в рассрочку», — говорится в статье.
Отмечается, что компания задолжала государству порядка 9,3 млрд руб. Долг можно погасить до 2028 года, при этом ежемесячные платежи составят около 289 млн руб.
О предоставлении рассрочки в обращении к суду попросила сама компания, отметив, что сейчас ведутся поиски инвестора.
Напомним, до ноября 2024 владельцем «Торга» являлся шведско-нидерландский ритейлер, в 2025 году компания перешла в собственность российского юрлица.
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Элина Позднякова