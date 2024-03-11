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Суд арестовал имущество юрлица IKEA в России на 12,9 млрд рублей

11 марта 2024, 22:06
Фото: iStock/Ben Gingell

Фото: iStock/Ben Gingell

Арбитражный суд МО ввел обеспечительные меры по заявлению налогового ведомства, оспаривающего сделку юрлица IKEA ООО «Торг» по перечислению 12,9 млрд рублей компании Fami Limited (Ирландия). Об этом сообщает «Интерфакс».
Суд арестовал имущество ООО «Торг» (одно из юрлиц IKEA, ранее ООО «Икеа Торг») за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам, иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет Московской области, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.

Иск был подан 30 января, 11 марта состоялось предварительное судебное заседание по делу. Дата основного слушания назначена на 11 апреля 2024 года.


Ранее сообщалось, что IKEA покинула российский рынок в марте 2022 года.

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Экономист Лобода спрогнозировал рост реальных доходов населения в этом году
11 марта 2024, 17:42

Фото: istockphoto.com/Vershinin

Экономист Андрей Лобода заявил, что в этом году рост реальных доходов населения продолжиться, и этой тенденции будет способствовать фактор нехватки кадров.
«Проблема дефицита квалифицированных специалистов до сих пор существует, особенно в отраслях машиностроения, военно-промышленном комплексе, IT- секторе. Также на рынке труда не так много специалистов с дипломами инженеров, не хватает также квалифицированных рабочих в указанных отраслях», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

По его словам, дефицит кадров, в частности, в указанных отраслях, и создаёт условия для роста зарплат специалистов.

Ранее был проведён опрос россиян о состоянии их доходов, в ходе которого выяснилось, что треть респондентов смогли увеличить свои доходы в 2023 году.

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#население
#экономика
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Telegram оценили в 30 миллиардов долларов перед возможным IPO
Павел Дуров: Инвесторы оценивают Telegram в 30 миллиардов долларов
11 марта 2024, 17:21

Фото: iStock/KleverLeveL

Telegram оценивается потенциальными инвесторами в 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в интервью газете Financial Times.
Дуров рассказал, что Telegram рассматривает IPO как средство демократизировать доступ к стоимости компании. Мессенджер имеет более 900 млн активных пользователей, а его выручка составляет «сотни миллионов долларов».

По мнению собеседников Financial Times, Telegram устремится к листингу в США при наличии благоприятных рыночных условий и увеличении прибыльности. Первичное размещение акций запланировано на 2025 год.

Павел Дуров также добавил, что не исключает, что в ходе IPO Telegram продаст часть акций своим постоянным пользователям.

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#россия
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Цифровые финансовые активы будут использовать в международных расчетах
Путин подписал закон, позволяющий использовать ЦФА в международных расчетах
11 марта 2024, 15:48

Фото: iStock/KanawatTH

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствие с которым в России можно будет использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Документ опубликован на портале правовых актов.
Закон, подписанный президентом РФ, дает возможность использовать цифровые активы в качестве основного средства платежа во время проведения внешнеторговых сделок.

Новый закон также уточняет определение цифровых прав, являющихся и не являющихся валютными ценностями, и разрешает валютные операции, связанные с приобретением и отчуждением цифровых прав.

Нормативно-правовой акт наделяет Банк России правом запрашивать у лиц, выпускающих ЦФО, сведения о бенефициарных владельцах, а также дает полномочия по установлению условий совершения валютных операций, в том числе — по запрету подобных операций в отдельных случаях.

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#центробанк
#валюта
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Подмосковье представило свою продукцию на выставке косметики в Китае
11 марта 2024, 14:52

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковные компании представили свою продукцию на выставке косметики в Китае. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В выставке косметики China International Beauty Expo (CIBE) в Китае принимают участие семь компаний из Московской области.

«В международной выставке принимают участие производители парфюмерии и косметики, детских косметических средств, средств по уходу за кожей и волосами для женщин, аптечной косметики, бытовой химии , парфюмерных и косметических средств и производитель аптечной косметики, шампуней, бальзамов для волос, — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, основной целью выставки является поддержка малого и среднего бизнеса в конкуренции на международном уровне.

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В Подмосковье планируют запустить новое производство гормонального препарата
11 марта 2024, 13:39

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье запустят производство препарата для предупреждения послеродового кровотечения. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый гормональный препарат для предупреждения послеродового кровотечения будет производить компания «ПСК Фарма» на территории ОЭЗ «Дубна».

«Обеспечить роддома и акушерские отделения больниц необходимым ассортиментом эффективных лекарственных препаратов — важнейшая задача. Начало производства в Подмосковье собственного гормонального препарата для предотвращения кровотечений имеет большое значение для безопасности жизни и здоровья пациенток», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что производство данного препарата поможет решить проблемы послеродового кровотечения.

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#импортозамещение
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В Минтрансе просят ещё 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолётов
11 марта 2024, 12:12

Фото: iStock/Sitikka

Минтранс России запросил в правительстве выделение 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на приобретение зарубежных самолётов в российскую собственность, сообщил «Коммерсантъ».
Обращение ведомства находится на рассмотрении, и по нему нет пока решения. Ещё один источник сообщил, что необходимая сумма была рассчитана в основном исходя из потребностей «Аэрофлота». Частные компании при этом не брали в расчёт.

Минэкономразвития, Минтранс, Росавиация и Минфин на просьбу издания прокомментировать новость не ответили. Аваиакомпании тоже сохранили молчание.

В 2024 году из Фонда национального благосостояния было выделено почти 297 миллиардов рублей на страховое урегулирование по 162 самолётам. Их новым собственником стала компания «НЛК-Финанс», являющаяся «дочкой» Росавиации. В результате иностранные лизингодатели сняли свои требования к российской стороне по страховым полисам и договорам лизинга.

Группа «Аэрофлот» с декабря 2022 года переоформила с привлечением средств ФНБ 93 самолёта. Кроме того, весной 2022 года компания приобрела на собственные средства восемь Airbus А330, которые находились у неё в финансовом лизинге.

Выкуп авиатранспорта снижает юридические риски и позволит «предотвратить претензии или аресты бортов в будущем в случае усугубления ситуации», считают эксперты. Если государственное финансирование сделок по выкупу самолётов будет принято, будет целесообразно включить в них и парк частных перевозчиков, чтобы получить независимость от иностранных лизинговых компаний.

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#росавиация
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#аэрофлот
#минтранс
#минфин
#правительство
#самолёты
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Минфин опубликовал условия обмена замороженными активами
11 марта 2024, 12:09

Фото: iStock/Ivan P

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями определила условия для обмена замороженными активами. Об этом сообщили в Минфин РФ.
«Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, утверждены условия проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами. При этом все расчеты необходимо завершить до 1 сентября текущего года.

Напомним, Евросоюз намерен использовать замороженные российские активы не только на восстановление и реконструкцию Украины, но и на помощь украинским военным (ВСУ). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

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#всу
#активы
#рф
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Российский экспортный центр запустил официальный Telegram-канал
11 марта 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Российского экспортного центра

Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра стал главным источником информации для российского бизнеса на международных рынках. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» АО «Российский экспортный центр» активно поддерживает отечественные компании в их стремлении выйти на международные рынки. Для обеспечения оперативного информирования о государственной поддержке, новых услугах и сервисах, финансовой помощи, а также о предстоящих зарубежных выставках, компания запустила официальный Telegram-канал под названием «Новости российского экспорта».

«Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра стал незаменимым инструментом для российских компаний, стремящихся к успешному экспорту», — сообщили в пресс-службе центра.
Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра является главным источником актуальных новостей. В этом канале регулярно публикуются информация о государственной поддержке для экспортёров, полезные бизнес-советы, которые помогут быстрее найти покупателя за рубежом, а также события внешней торговли и логистики.

Один из основных элементов канала — анонсы выставок и бизнес-миссий за рубежом. Это позволяет предпринимателям быть в курсе предстоящих событий и планировать своё участие, что может существенно повлиять на успешность их экспортных операций. Кроме того, в официальном Telegram-канале предоставляется аналитика и консультации с экспертами, что помогает российским компаниям более глубоко понять международные тренды и принять обоснованные решения.

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Компания «Мангазея» полностью выкупила российские активы золотодобытчика Polymetal
Polymetal International продал российские активы «Мангазее Плюс»
11 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/Rost-9D

Компания Polymetal International завершила продажу своих российских активов фирме «Мангазея Плюс». Об этом сообщает «Полиметалл».
Отмечается, что фирма-покупатель стала собственником 100% акций британского золотодобытчика. Сделка была одобрена собранием акционеров и закрыта 7 марта.

Генеральный директор АО «Полиметалл» Сергей Черкашин добавил, что состав активов, принципы управления и стратегия компании останутся неизменными.

Также он с уверенностью заявил, что продажа активов позволит компании «Полиметалл» нарастить объёмы производства и запасов, а также укрепить отраслевое технологическое лидерство фирмы.

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#экономика
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