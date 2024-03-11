Суд арестовал имущество юрлица IKEA в России на 12,9 млрд рублей

Фото: iStock/Ben Gingell
Арбитражный суд МО ввел обеспечительные меры по заявлению налогового ведомства, оспаривающего сделку юрлица IKEA ООО «Торг» по перечислению 12,9 млрд рублей компании Fami Limited (Ирландия). Об этом сообщает «Интерфакс».
Суд арестовал имущество ООО «Торг» (одно из юрлиц IKEA, ранее ООО «Икеа Торг») за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам, иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет Московской области, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.
Иск был подан 30 января, 11 марта состоялось предварительное судебное заседание по делу. Дата основного слушания назначена на 11 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что IKEA покинула российский рынок в марте 2022 года.
Читайте также:
8 млн рублей выделили МЕГА и ИКЕА на помощь подмосковным больницам
Молдавские виноделы представили вино, созданное с помощью ИИ
Илон Маск подал в суд на разработчика ChatGPT
Иск был подан 30 января, 11 марта состоялось предварительное судебное заседание по делу. Дата основного слушания назначена на 11 апреля 2024 года.
Читайте также:
8 млн рублей выделили МЕГА и ИКЕА на помощь подмосковным больницам
Молдавские виноделы представили вино, созданное с помощью ИИ
Илон Маск подал в суд на разработчика ChatGPT
Мария Федоровцева