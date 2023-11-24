Бывшего премьера РФ Михаила Касьянова* внесли в реестр иноагентов

Фото: iStock/demaerre
Бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова* внесли в реестр иностранных агентов, соответствующая информация опубликована на сайте министерства юстиции РФ.
Михаил Касьянов* возглавлял российское правительство в первый президентский срок лидера РФ Владимира Путина.
После отставки с поста премьер-министра Касьянов* стал оппозиционером, а в 2022 году уехал из России.
По информации Минюста, Касьянов* состоял в организации «Антивоенный Комитет России»**, деятельность которой направлена на дискредитация внутренней и внешней политики РФ. Помимо этого, Касьянов* неоднократно критиковал проведение специальной военной операции на Украине.
На этой неделе реестр иностранных агентов пополнили четыре физических лица, а также организация «ЛЮДИ»***
Читайте также:
Минюст признал иноагентами четырёх человек, а также организацию «ЛЮДИ»***
Штрафы 300-500 тыс. рублей будут применять за отсутствие маркировки иноагента
Прокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на дело против Нетаньяху
*Лицо, выполняющее функции иностранного агента
**Запрещенная в России экстремистская организация
***Организация, выполняющая функцию иностранного агента
После отставки с поста премьер-министра Касьянов* стал оппозиционером, а в 2022 году уехал из России.
На этой неделе реестр иностранных агентов пополнили четыре физических лица, а также организация «ЛЮДИ»***
Читайте также:
Минюст признал иноагентами четырёх человек, а также организацию «ЛЮДИ»***
Штрафы 300-500 тыс. рублей будут применять за отсутствие маркировки иноагента
Прокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на дело против Нетаньяху
*Лицо, выполняющее функции иностранного агента
**Запрещенная в России экстремистская организация
***Организация, выполняющая функцию иностранного агента
Евгения Парфентьева