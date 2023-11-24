Минюст признал иноагентами четырёх человек, а также организацию «ЛЮДИ»*

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В реестр иностранных агентов внесли ещё четырёх человек, а также общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»*, соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства юстиции.
Историк Илья Венявкин**, пополнивший список иностранных агентов, занимается преподавательской деятельностью, издаёт книги, а также является автором проекта «Прожито». По информации Минюста, Венявкин** выступал против проведения СВО, а также преподавал на иностранных проектах, владельцем которых является организация, включенная в реестр иноагентов в РФ.
Журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин** высказывался против проведения спецоперации, а также распространял ложную информацию о деятельности российских властей.
Другой журналист, Идрис Юсупов**, принимал участие в создании публичной информации для лиц, признанных иностранными агентами на территории РФ.
Политик и бывший председатель Правительства РФ Михаил Касьянов** являлся членом «Антивоенного Комитета России»***, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ.
ООО «ЛЮДИ»* осуществляло финансирование иностранных компаний, а также получило деньги из-за рубежа.
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*Организация, выполняющая функцию иностранного агента
**Лицо, выполняющее функции иностранного агента
***Запрещенная в России экстремистская организация
Журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин** высказывался против проведения спецоперации, а также распространял ложную информацию о деятельности российских властей.
Политик и бывший председатель Правительства РФ Михаил Касьянов** являлся членом «Антивоенного Комитета России»***, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ.
ООО «ЛЮДИ»* осуществляло финансирование иностранных компаний, а также получило деньги из-за рубежа.
Читайте также:
Минюст внёс организацию Civic Council в список нежелательных
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МВД объявило российскую журналистку Лойко в федеральный розыск
*Организация, выполняющая функцию иностранного агента
**Лицо, выполняющее функции иностранного агента
***Запрещенная в России экстремистская организация
Евгения Парфентьева