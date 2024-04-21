Бывший госминистр Карабаха Варданян впервые с начала голодовки связался с семьей

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Одному из экс-лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, который ранее был задержан Азербайджаном, впервые за несколько недель разрешили позвонить близким. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление его семьи.
Сообщается, что Варданян во время телефонного разговора заявил, что все это время находился «в полной изоляции». Семья опасается ухудшения здоровья бывшего госминистра.
По информации источника, 5 апреля Варданян объявил голодовку, требуя освобождения армянских заключенных, в том числе самого себя.
Напомним, в Азербайджане Варданян обвиняется в финансировании терроризма. Ему грозит до четырнадцати лет лишения свободы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха.
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