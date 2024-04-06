В Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе

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Азербайджанские СМИ сообщили, что армянская военная техника перемещается к границе с Арменией.
По данным Axar.az, армянская сторона концентрирует свои силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении). Ереван пока никак не отреагировал на эти заявления.
Ранее МИД России заявил, что Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ.
До этого, во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заявления Азербайджана о планах нападения на Армению безосновательны.
1 февраля Пашинян согласился с азербайджанскими официальными лицами и предложил убрать упоминания о Нагорном Карабахе из декларации независимости Армении.
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Ранее МИД России заявил, что Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ.
До этого, во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заявления Азербайджана о планах нападения на Армению безосновательны.
1 февраля Пашинян согласился с азербайджанскими официальными лицами и предложил убрать упоминания о Нагорном Карабахе из декларации независимости Армении.
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Александр Климов