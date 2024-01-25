Блиновская и ее семья не смогут выплатить долги и объявят о банкротстве

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Блогер Елена Блиновская не сможет погасить многомиллионные долги государству, по этой причине она будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованных судом активов и недвижимости. Об этом ТАСС сообщил адвокат блогера Наталия Сальникова.
Сальникова подчеркнула, что о своем банкротстве также планируют заявить супруг задержанной Алексей Блиновский и ее родители. По словам адвоката, иных выходов кроме банкротства «может не остаться».
Напомним, блогера и автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую заключили в СИЗО до 26 апреля. 22 января была установлена причастность блогерши по нескольким новым эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
Ранее в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Блогерша находилась под домашним арестом, однако, стало известно, что королева «Марафонов желаний» его не соблюдала.
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Напомним, блогера и автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую заключили в СИЗО до 26 апреля. 22 января была установлена причастность блогерши по нескольким новым эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
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Екатерина Коршунова