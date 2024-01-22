Блиновской после предъявления обвинений по новой статье грозит 16 лет колонии

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Блогеру Елене Блиновской грозит 16 лет колонии после предъявления ей обвинений по новой статье. Об этом информирует телеграм-канал Shot.
По данным канала, следователи установили причастность Блиновской к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По информации следствия, королева марафонов не позднее 2019 получила электронные ключи нескольких юридических лиц и переводила средства с их расчётных счетов и тратила на собственные нужны. По данной статье максимальное название предусматривает 6 лет колонии.
Помимо этого, в отношении блогера все еще расследуются два уголовных дела: по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и , п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денег в особо крупном размере». По этим статьям марафонщице грозит 3 и 7 лет соответственно.
Как сообщил адвокат Блиновской Наталия Сальникова изданию РИА Новости, суд рассмотрит вопрос об ее аресте уже сегодня. На сегодняшний день долг Блиновской перед ФНС вырос до 1 миллиарда 490 млн рублей.
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Помимо этого, в отношении блогера все еще расследуются два уголовных дела: по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и , п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денег в особо крупном размере». По этим статьям марафонщице грозит 3 и 7 лет соответственно.
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Алина Юрчак