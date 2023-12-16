Блиновская не смогла «скостить» себе половину долга перед государством

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Управление Федеральной налоговой службы по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях, заявленных к блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей, несмотря на просьбу защиты снизить долг минимум вдвое. Об этом агентству ТАСС эксклюзивно рассказала адвокат создательницы «Марафона желаний» Наталия Сальникова.
«Аргументы защиты учтены не были», — сказала Сальникова.Теперь решение налогового органа о взыскании с Блиновской недоимок, штрафов и пеней в общей сумме 1,4 миллиарда рублей официально вступило в силу.
Напомним, блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Суд решил 14 ноября продлить домашний арест подсудимой до конца января 2024 года.
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