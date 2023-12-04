Блиновская заплатила долг налоговой в 1,5 млрд рублей за несколько дней

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Ещё на прошлой неделе сумма задолженности блогера Елены Блиновской составляла 1 402 202 042 рублей, а уже сегодня в этой графе стоит ноль.
Об этом пишет SHOT.
Ранее налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 млрд рублей блогеру Еленой Блиновской. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала её адвокат Наталия Сальникова. Задолженность по налогам составляет 918 миллионов рублей, а остальные 1,4 миллиарда составляют пени и штрафы.
Напомним, блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Суд решил 14 ноября продлить домашний арест подсудимой до конца января 2024 года.
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Ранее налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 млрд рублей блогеру Еленой Блиновской. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала её адвокат Наталия Сальникова. Задолженность по налогам составляет 918 миллионов рублей, а остальные 1,4 миллиарда составляют пени и штрафы.
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Мария Фирсова