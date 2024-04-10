Блогер Маршенкулова стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

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В отношении блогера-феминистки Залины Машенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной стал пост в социальной сети, в котором она называет людоедом военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).
Как сообщает телеграм-канал Astra, дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ завёл Перовский межрайонный следственный отдел города Москвы. Причиной стала публикация в телеграм-канале «Женская власть», который ведёт Маршенкулова. Там блогер пишет, что сочувствовать тому, что произошло с «людоедом» Татарским, является лицемерием, так как он поддерживал специальную военную операцию России на Украине.
2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге девушка по имени Дарья Трепова вручила военкору статуэтку с вмонтированным в неё самодельным взрывным устройством. В результате взрыва Татарский погиб, а ещё 52 человека получили ранения. Сама Трепова позже заявила, что не знала о содержимом статуэтки.
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