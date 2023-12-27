Треш-блогер Хилми Форкс получил три года колонии за распространение порнографии

Фото: iStock/Maddie Red Photography
Симоновский суд Москвы приговорил блогера Хилми Форкса (Олейник Хильми - настоящее имя) к трем годам лишения свободы за изготовление и распространение порнографии. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«С учетом позиции Симоновской межрайонной прокуратуры суд признал 29-летнего Олейника Хильми виновным по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет) и приговорил к 3 годам лишения свободы», - говорится в сообщение ведомства.
Отбывать наказание блогер будет в исправительной колонии общего режима. Во время следствия он находился под домашним арестом. Его взяли под стражу в зале суда.
Читайте также:
«Я на дне»: пять лет тюрьмы и пропаганда ЛГБТ*, что грозит Ивлеевой за «голую вечеринку»
«Шабаш во время СВО»: ФНС начала проверку бизнеса блогера Ивлеевой
Блогера Елисеева приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене
*деятельность международного движения ЛГБТ признана в РФ экстремистской и запрещена
Элина Позднякова