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Треш-блогер Хилми Форкс получил три года колонии за распространение порнографии

27 декабря 2023, 13:07
Фото: iStock/Maddie Red Photography

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Симоновский суд Москвы приговорил блогера Хилми Форкса (Олейник Хильми - настоящее имя) к трем годам лишения свободы за изготовление и распространение порнографии. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«С учетом позиции Симоновской межрайонной прокуратуры суд признал 29-летнего Олейника Хильми виновным по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет) и приговорил к 3 годам лишения свободы», - говорится в сообщение ведомства.

Отбывать наказание блогер будет в исправительной колонии общего режима. Во время следствия он находился под домашним арестом. Его взяли под стражу в зале суда.


Ранее генеральную прокуратуру и Роскомнадзор попросили проверить российских блогеров Дашу Карейку и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ*. Оба блогера считают себя трансгендерами.

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*деятельность международного движения ЛГБТ признана в РФ экстремистской и запрещена
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Врач раскрыл, сколько алкоголя можно выпить в день без вреда для здоровья
Врач Кондрахин назвал безопасную дозу алкоголя в день
27 декабря 2023, 13:34

Фото: IStock/Svittlana

В преддверии праздников особенно важно помнить о негативном влиянии алкоголя на организм. Учёными уже давно доказано, что спирт токсичен для человека. Однако врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в эфире «Радио 1» раскрыл, какое количество алкоголя допустимо пить в день без серьёзных последствий.
«Токсический эффект алкоголя уже подтвержден. Но считается, что 30 граммов спирта – это та адекватная доза в день, которая безопасна для человека», — отметил специалист.
Он также напомнил, что употреблять алкогольные напитки нужно правильно. Так, праздничное застолье рекомендуется начать с маленького ужина, и только потом переходить к алкоголю.
«Алкогольные напитки стимулируют желание есть, из-за этого повышается инсулин. И если в желудке ничего нет, система начинает работать в другую сторону, она начинает расщеплять сама себя. Поэтому рекомендуется проводить старый год, немного поесть и потом только переходить к алкоголю. Также обязательно нужно запивать водой. Вода вымывает все шлаки, которые у нас есть и таким образом мы уравновешиваем баланс», — заключил он.
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#напитки
#алкоголь
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В Минобороны рассказали, сколько на самом деле россиян попали под мобилизацию
Минобороны России: точное число мобилизованных составляет 302 503 человека
27 декабря 2023, 13:29

Фото: iStock/nantonov

Число граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчет Минобороны РФ.
В ведомстве также рассказали, что 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.

Министерство представило в докладе средний портрет мобилизованного гражданина. Это мужчина в возрасте до 35 лет со средним или средним специальным образованием. Более половины призванных на военную службу состоят в законном браке, у 31% мобилизованных есть один ребенок, у 0,3% трое детей. 3,6% не проходили прежде срочную службу в рядах ВС РФ.

На момент проведения частичной мобилизации в России трудоустроены были 89% призванных, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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#военные
#всу
#вс рф
#сво
#мобилизация
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Строительство новой поликлинике в Лобне завершат к сентябрю следующего года
27 декабря 2023, 13:21

Фото: Дарья Московцева

Новую поликлинику в Лобне построят раньше срока. об этом сообщил корреспондент пресс-службы ГАУ АИС «Подмосковье».
Строительство новой поликлинике в городском округе Лобня начали в марте 2023 года в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Площадь нового медучреждения составит почти 12 тысяч кв.м. Она вместит 32 терапевтических участка и расширит возможности оказания услуг пациентам. В настоящий момент возведено пятиэтажное здание. Здесь завершили монолитные работы. Заканчивают возведение стен и перегородок внутри помещения», — отметила корреспондент.

На сегодняшний день ведутся работы по черновой отделке и укладки внутренних инженерных сетей. Стоит отметить, что также уже ведется набор ​медицинского персонала для работы в будущей ​поликлинике, в которой единовременно смогут находится порядка 600 человек.

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#здравоохранение
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#медучреждения
#подмосковье
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Синоптик Шувалов: В канун Нового года в Москве ожидается 0 градусов
27 декабря 2023, 13:03

Фото: IStock/Oleg Elkov

В канун Нового года в Москве ожидается 0 градусов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
За несколько дней до главного праздника погода будет сильно меняться, отметил собеседник. Так, четверг, 28 декабря, ожидается до 6 градусов мороза, к вечеру пятницы столбики термометров поднимутся до плюсовых значений, суббота также будет очень тёплая.

Шувалов подчеркнул, что погода в близлежащих регионах сильно разнится, поэтому точный прогноз на новогоднюю ночь можно будет дать ближе к празднику.
«Ситуация сложная, потому что к северо-востоку, например, в Костроме, Ярославле, Иваново может быть и 15-20 градусов мороза, а к юго-западу – в Калуге, Туле, Брянске может быть и плюсовая температура. Мы находимся в пограничной зоне в новогоднюю ночь. Но пока прогнозируется 0…-2 градуса», — отметил специалист.
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#температура
#прогноз
#новый год
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Итог СВО, место России в мире и дробление территорий: главные предсказания на 2024 год
27 декабря 2023, 13:02

Фото: IStock/winyuu

Грядущий 2024 год вызывает надежду и опасения. На будущий год люди строят планы, мечтают, планируют крупные покупки или поездки, однако иногда задуманное не удается реализовать из-за геополитических событий, стихийных бедствий или других независящих от человека причин. О том, какие прогнозы дают пророки на 2024 год, для каких стран он станет неудачным, чего стоит бояться России, и грозит ли новая мировая война, расскажет редакция «Радио 1».

Предсказания Ванги на 2024 год


Болгарская ясновидящая предсказала, что с 2022 по 2024 годы будет установлен новый мировой порядок, и Россия займет лидирующую позицию на международной арене.

2024 год будет сложным, но люди смогут проявить силу и стойкость. Провидица также рассказала, что в будущем году, возможно, произойдет объединение трех стран – России, Индии и Китая, которые будет «кормить» весь мир.

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Ванга предсказала, что в 2024 году две страны, разделенные океаном, будут вести тайные переговоры с целью покорить Россию, однако отечественные спецслужбы вычислят врага.

Предсказания Матроны Московской на 2024 год


По словам Матроны, 2024 и 2025 годы будут для России сложными, но лидеру страны удастся преодолеть политические и социальные проблемы. В конце будущего года «колесо времени повернёт на светлую сторону» и наступит период процветания и стабильности.

Предсказания Нострадамуса на 2024 год


Нострадамус был уверен, что в 2024 году Россия найден верных и сильных союзников. Запад станет уязвимым и неспособным к противостоянию. Он также предрек развитие и процветание России и призвал обратить внимание на Центральную Азию, которой важно удержать влияние на малые страны, чтобы в будущем они не присоединились к вражеским коалициям.

Провидец предсказал новую исламскую революцию и грядущую войну всего мира с радикально настроенными мусульманами, что в конце концов приведет мир к ядерной катастрофе. Однако уничтожение всего живого произойдет гораздо позже, уверен Нострадамус.

Предсказания Жириновского на 2024 год


Пророчество от политика Владимира Жириновского гласит, что существующий конфликт на Украине в 2024 году отойдет на второй план, так как всё внимание будет приковано к конфликту на Ближнем Востоке, где развернутся самые страшные события.

Политик выразил уверенность в том, что российская экономика милитаризируется, оборонные предприятия заработают, увеличится численность армии.

Жириновский также предрек крушение нацистского режима на Украине и новую веху в сотрудничестве между Россией и Китаем.

Предсказания Мессинга на 2024 год


Мессинг предсказал России в 2024 году достижение новых успехов на международной арене. Он уверен, что год будет богатым на события, но они принесут обществу благо и удовлетворение.

По прогнозам Мессинга, мир продолжит находиться на пороге мировой войны, и в том случае, если конфликт перерастет в крупное вооруженное противостояние, Россия «сыграет в нем важную роль».

Предсказания Павла Глобы


Астролог уверен, что год будет сложным для очень состоятельных людей, которые нажили свои богатства нечестным путем. России звезды сулят процветание и развитие.

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Глоба уверен, что конфликт на Украине может перейти в новую острую фазу, чего будут добиваться на Западе. По его мнению, значительную роль в предотвращении войны сыграют российские спецслужбы.

Президенту Украины Глоба предрек уход с поста, а экономика США, по прогнозам астролога, потерпит окончательный крах.

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#сво
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Губернатор Воробьёв объявил о новых мерах поддержки учителей в 2024 году
27 декабря 2023, 12:47

Фото: Радио 1

Учителя, приезжающие на работу в образовательные учреждения Московской области, со следующего года будут получать поддержу по предоставлению жилья. Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв во время общения со школьниками на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Сегодня на выставке проходит День Московской области.
«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, – это поиск наших дорогих, любимых учителей, особенно преподавателей точных наук. Поэтому мы со следующего года запускаем программу, которая раньше была для врачей, а сейчас распространяется и на учителей. Все учителя, которые приезжают к нам, будут получать обязательную поддержку по предоставлению бесплатного жилья», – сказал Воробьёв.
Губернатор добавил, что школам планируют оказывать грантовую поддержку, которая позволит улучшать техническое обеспечение лабораторий.

В Подмосковье уже работают меры поддержки учителей. Так, работники образования могут стать участниками «Социальной ипотеки». По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в 2024 году соципотеку планируют предоставить 73 учителям.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ДНХ в Москве. Там демонстрируют важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют 89 регионов страны.

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#подмосковье
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#социальная поддержка
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#аренда
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За год в лесах Московской области потерялись около 1 700 человек
27 декабря 2023, 12:35

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

По итогам уходящего года 1 700 человек заблудились в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сообщения «Заблудился в лесу» фиксируется в системе «112» и передаются участковым лесничим, которые выезжают на поиски с отрядами «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас»

«За 2023 год порядка 1 700 человек обратились по телефону «112» с сообщением, что не могут найти дорогу из леса домой. Среди них — много детей и пожилых людей, имеющих тяжелые заболевания. Традиционно пик сообщений о помощи — более 95 процентов обращений — пришелся на летний и осенний период, когда на тихую охоту отправились грибники и любители лесных ягод», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Стоит ​отметить, что 697 человек самостоятельно нашли дорогу домой, воспользовавшись помощью диспетчеров РДС, которые по телефону помогли им сориентироваться на местности.

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#подмосковье
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В городском округе Люберцы построили детский сад на 350 мест
27 декабря 2023, 12:19

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Новый детский сад для 350 детей построили в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новое ​дошкольное образовательное учреждение расположено на территории жилого комплекса «Люберцы Парк».

«<…>На первом этаже детсада расположен музыкальный зал, пищеблок и медицинский блок. На втором этаже расположены кружковая, физкультурный зал и кабинет психолога. Методические кабинеты и административные помещения находятся на третьем этаже. Кроме этого, каждый этаж оборудован групповыми с раздевалками, спальнями, игровыми, буфетными, комнатами приема пищи, туалетами с умывальными», - поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что в жилом квартале уже работают детский сад на 220 мест и детская поликлиника на 155 посещений в смену. Также будет построена общеобразовательная школа на 1170 мест.

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#люберцы
#детский сад
#парк
#школа
#поликлиника
#подмосковье
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Гороскоп на 2024 год: каким будет и что принесёт Дракон каждому знаку
27 декабря 2023, 12:14

Фото: IStock/Perseomed

Символом 2024 года в восточной традиции является Деревянный Зелёный Дракон. Важно тщательно продумать свой праздничный образ, потому что у Дракона прекрасное чувство вкуса и стиля. Он умеет создавать гармонию и стремится к красоте.
Предпочтение лучше отдать хорошим тканям и глубоким цветам, а также идеальной посадке по фигуре. Важно подчеркнуть свои достоинства и умение украшать себя аксессуарами.

Праздничный стол благоприятно оформить красиво, используя символ года в качестве статуэтки или изображения на салфетках, скатерти, посуде. Желательные цвета – это все оттенки зелёного и его сочетание с коричневым или бордовым.

В течение года надо стараться хранить секреты и раскрывать их постепенно и уместно. Дракон любит тайны и умеет их скрывать.

Наступает время благоприятное для любви, потому что управитель года понимает в ней толк и знает, чего хочет женщина, – он покровительствует ей и умеет угодить. Он романтичный и мечтательный. Дракон хранит семейные ценности, и на первое место ставит семью. Взаимная любовь способна вдохновить, исцелить и открыть новые перспективы для обоих партнёров в союзе.
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В начале отношений желательно проявить эмпатию, мягкость, нежность, уверенность в себе и спокойное, романтичное настроение. Можно философствовать и вместе рассуждать, обсуждать идеи и прочитанное. Если уже в жизни есть любовь, то она станет крепче, появятся новые счастливые моменты и новые поводы для совместной радости.

В год деревянного зелёного Дракона надо быть работоспособным, трудолюбивыми и преодолевать лень. Обязательно нужно держать в поле зрения свою цель и ловить удачу.

Гороскоп для каждого знака Китайского календаря
Фото: IStock/Stas-Bejsov

Крысу ждёт спокойный и гармоничный год. Всё будет уравновешенно. Она сможет наладить дела во всех сферах жизни. В любви наступит период нежности. Главное – не поступать слишком темпераментно.

Быка ждёт стабильность. Ему благоприятно быть загадочными и таинственным. Честный взгляд, хладнокровие и отсутствие конфликтов помогут на пути к целям. В любовной сфере ему лучше больше проводить времени наедине. Надо воспользоваться возможностью выйти на новый уровень общения.

Тигру надо проявить свой интеллект. Ему важно учиться, осваивать новое, генерировать идеи. В любви ему благоприятно читать стихи, назначать свидания, вдохновлять партнёра и лучше избегать крайностей.

Коту желательно быть рациональным и бдительным. Ему нужно сконцентрироваться на своих целях и чётко расставить приоритеты, а также важно быть наблюдательным и действовать только тогда, когда он точно уверен в успешном результате. И всё ему удастся.

Дракону необходимо добившись результатов в одном деле – а он их обязательно добьётся –вовремя остановиться и начать улучшать следующую сферу своей жизни. Дракону нужна стабильность и размеренность во всём. Благоприятно наладить быт и создать дома уют.

Змея из всего извлечёт выгоду, но ей надо запастись терпением и не торопиться. Особенно, если её стремления амбициозны. Ей поможет мудрость и выдержка. Змее следует не боятся сложностей и не искать лёгких путей. Дружеской встрече следует предпочесть свидание или романтический ужин. Ей важно наладить личную жизнь.

Лошадь ждёт успех. Она многому научится и станет мудрее, опытнее. Это сделает её характер сложнее, но благороднее. Ей на действовать планомерно и прислушиваться к своему чутью. Мечты лошади осуществятся.

Козе в наступающем году важно не упустить возможности, которые перед ней откроются. Важные победы её ждут в карьере. Она будет очень энергична и оптимистична, ей всё будет удаваться. Коза наладит и личные контакты. Ей благоприятно знакомиться.
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У Обезьяны многое в наступающем году прояснится, на своём пути она практически не встретит сложностей. Она будет находить радости во многом. Ей важно наслаждаться жизнью и баловать себя, в том числе в мелочах.

Петух почувствует прилив жизненных сил и позитивного настроя. Он сосредоточится на улучшении себя и своей жизни. Его трудно будет отвлечь. В любви надо избегать размолвки с партнёром. Желательно вместе больше разговаривать, дискутировать и интересоваться друг другом. В деловой сфере надо избегать прямых конфликтов и открытых заявлений.

Собака проявит упрямство и умение стоять на своём. В деловой сфере ей надо быть равным партнёром, и единомышленником. Для улучшения карьеры благоприятно усовершенствовать свой деловой стиль и имидж. Собака может влюбиться с первого взгляда в этом году.

Кабану надо уделить время саморазвитию и открытию у себя новых талантов. Он сможет значительно вырасти над собой и стать более уверенным. Важно сохранять свои хорошие качества и их демонстрировать, а также спокойно относиться к критике и не позволять ей повлиять на самооценку.

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