Bloomberg выяснил, где миллиардеры со всего мира нашли новый «приют»

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Новый «приют» миллиардеры нашли в столице ОАЭ Абу-Даби, где с 2017 года более чем в 100 раз выросло число зарегистрированных фирм.
Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, Абу-Даби стал привлекательным для богачей со всего мира на фоне падения популярности Каймановых и Британских Виргинских островов.
В Абу-Даби создают гарантии защиты активов, конфиденциальность и налоговые преимущества. Существуют и возможности извлекать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения.
При этом Россия готова исключить государство из списка офшоров после того, как Москва и Абу-Даби решат имеющиеся «два-три вопроса». Об этом в сентябре заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
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В Абу-Даби создают гарантии защиты активов, конфиденциальность и налоговые преимущества. Существуют и возможности извлекать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения.
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Мария Фирсова