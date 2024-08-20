BMW отзывает более 720 000 машин из-за риска короткого замыкания, выпущенных с 2012 года

Александр Абдулов начал строительство своего дачного дома на Валдае в начале 2000-х годов. После его смерти наследникам долгое время не удавалось реализовать имущество. Наконец, усадьба нашла нового владельца. О том, кто стал хозяином в доме артиста и какие «грехи» Абдулова до сих пор не забыты расскажет редакция «Радио 1».