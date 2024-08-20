BMW отзывает более 720 000 машин из-за риска короткого замыкания, выпущенных с 2012 года

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Североамериканское подразделение компании BMW — BMW of North America, LLC — объявило об отзыве более 720 000 автомобилей в Соединённых Штатах Америки из-за угрозы короткого замыкания. Об этом сказано в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на дорогах США (NHTSA).
Отзыву подлежат 720 796 автомобилей различных моделей, выпущенных в период с 2012 по 2018 год. Среди них наибольшее количество составляют автомобили BMW 3 Series Sedan 328i, 328xi (236,7 тысячи, 2012-2016 годов), BMW X3 sDrive28i, X3 xDrive28i (163,7 тысячи, 2013-2017 годов) и BMW 528i, 528i xDrive (110,1 тысячи, 2012-2016 годов).
Отмечается, что неправильная герметизация электрического разъема на водяном насосе может привести к попаданию воды внутрь и вызвать короткое замыкание. Чтобы решить проблему, дилеры проведут проверку и, если потребуется, заменят детали. Кроме того, они бесплатно установят защитный экран.
Компания BMW занимается производством автомобилей под марками BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов и двигателей. Главный офис компании расположен в Мюнхене.
Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр перечислил проблемы, с которыми столкнутся владельцы BMW и Audi после отключения российских дилеров от ПО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Отмечается, что неправильная герметизация электрического разъема на водяном насосе может привести к попаданию воды внутрь и вызвать короткое замыкание. Чтобы решить проблему, дилеры проведут проверку и, если потребуется, заменят детали. Кроме того, они бесплатно установят защитный экран.
Компания BMW занимается производством автомобилей под марками BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов и двигателей. Главный офис компании расположен в Мюнхене.
Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр перечислил проблемы, с которыми столкнутся владельцы BMW и Audi после отключения российских дилеров от ПО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова