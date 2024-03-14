Более 220 декоративных конструкций украсили Москву к Масленице

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Уже на протяжении почти недели идёт Масленица, и столица готова к празднествам. Так, более 220 декоративных украшений и тематических конструкций сделаны в Москве.
Подробнее об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
А специалисты платформы «Такском» подсчитали индекс блина. Так, средняя цена на блины во время Масленицы в этом году — 231 руб. 59 коп., а средняя цена за блин — 11 руб. 58 коп. Как передаёт RT, стоимость блюда выросла на 5% в сравнении с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что в этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. В честь праздника в Подмосковье пройдут более 500 развлекательных мероприятий. Так отмечалось, что гостей и жителей Подмосковья будут ждать уникальные мастер-классы от народных умельцев, выступления фольклорных коллективов, ярмарки, спортивные состязания и многое другое.
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«Свыше 220 декоративных конструкций, тематических световых тоннелей и фотозон украсили столицу к Масленице. На въездах в город и ключевых магистралях установили конструкции с поздравлением «С широкой Масленицей», в столичных парках разместили фигуры, связанные с праздником», — приводит «Вечерняя Москва» слова Бирюкова.
Ранее сообщалось, что в этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. В честь праздника в Подмосковье пройдут более 500 развлекательных мероприятий. Так отмечалось, что гостей и жителей Подмосковья будут ждать уникальные мастер-классы от народных умельцев, выступления фольклорных коллективов, ярмарки, спортивные состязания и многое другое.
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Мелисса Тимофеева