Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
В этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. В честь праздника в Подмосковье пройдут более 500 развлекательных мероприятий, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Гостей и жителей Подмосковья будут ждать уникальные мастер-классы от народных умельцев, выступления фольклорных коллективов, ярмарки, спортивные состязания и многое другое.
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» планируется сжечь самое высокое чучело. В Щёлковском парке культуры пройдет развлекательная программа, в которую войдут соревнования по перетягиванию каната, метанию валенка и бегу в мешках и мастер-классы по народному ремеслу.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Также праздничные программы подготовили в парках, музеях, библиотеках в Коломне, Егорьевске, Истре, Клину, Королёве, Луховицах, Серпухове и других муниципалитетах региона.
Подробнее ознакомиться о программе и местах проведения мероприятий можно на портале welcome.mosreg.ru, а также на сайтах и в соцсетях учреждений и администраций городских округов.
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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» планируется сжечь самое высокое чучело. В Щёлковском парке культуры пройдет развлекательная программа, в которую войдут соревнования по перетягиванию каната, метанию валенка и бегу в мешках и мастер-классы по народному ремеслу.
Также праздничные программы подготовили в парках, музеях, библиотеках в Коломне, Егорьевске, Истре, Клину, Королёве, Луховицах, Серпухове и других муниципалитетах региона.
Подробнее ознакомиться о программе и местах проведения мероприятий можно на портале welcome.mosreg.ru, а также на сайтах и в соцсетях учреждений и администраций городских округов.
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Анастасия Хохлова