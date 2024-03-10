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Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта

10 марта 2024, 18:56
Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. В честь праздника в Подмосковье пройдут более 500 развлекательных мероприятий, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Гостей и жителей Подмосковья будут ждать уникальные мастер-классы от народных умельцев, выступления фольклорных коллективов, ярмарки, спортивные состязания и многое другое.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» планируется сжечь самое высокое чучело. В Щёлковском парке культуры пройдет развлекательная программа, в которую войдут соревнования по перетягиванию каната, метанию валенка и бегу в мешках и мастер-классы по народному ремеслу.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Также праздничные программы подготовили в парках, музеях, библиотеках в Коломне, Егорьевске, Истре, Клину, Королёве, Луховицах, Серпухове и других муниципалитетах региона.

Подробнее ознакомиться о программе и местах проведения мероприятий можно на портале welcome.mosreg.ru, а также на сайтах и в соцсетях учреждений и администраций городских округов.

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Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в подмосковном кафе
Глава СК РФ Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в кафе в Люберцах
10 марта 2024, 19:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование случившегося в одном из кафе в Люберцах, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
По официальной информации, в заведении общественного питания произошел конфликт между двумя группами людей, в результате чего началась стрельба. Несколько пострадавших обратились за медицинской помощью в больницу.

Региональное следственное управление СК РФ подало ходатайство о передаче дела по статье «Хулиганство» в производство. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ситуации.

Контроль над исполнением поручения Александра Бастрыкина возложен на центральный аппарат СК РФ. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о стрельбе возле кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах.

По данным Главного управления МВД РФ по Московской области, пострадали пять человек, а нападавшие покинули место происшествия до прибытия полиции, на них ведется поиск.

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Названа реальная причина введения плана «Ковер» в аэропорту Пулково
Baza: причиной введения плана «Ковер» в Пулково стала попытка атаки БПЛА
10 марта 2024, 19:14

Фото: istockphoto/rancho_runner

План «Ковер» в аэропорту Пулково был введен из-за попытки атаки дронами ВСУодного из предприятий Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Прежде в Росавиации рассказали, что ограничения полетов в аэропорту вызваны мерами безопасности. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Информацию о попытке атаки со стороны ВСУ также подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он сообщил, что дрон противника был сбит российской системой ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.

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Полиция в Ростове разыскивает разместивших символику ЛГБТ* на кладбище
В Ростове полиция разыскивает разместивших символику ЛГБТ* на кладбище
10 марта 2024, 18:29

Фото: iStock/Fedorovekb

В Ростове-на-Дону полицейские осуществляют проверку и ищут лиц, которые разместили запрещенную символику на городском объекте, передает РИА Новости.
По информации агентства, на Аллее героев на Северном кладбище развернули флаг ЛГБТ*.

«Сотрудники Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводят проверку и выясняют личности лиц, разместивших запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.
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Путин пошутил о смене прически
Президент России Путин на ВФМ пошутил, что хотел бы сделать прическу с дредами
10 марта 2024, 18:09

Фото: сайт Кремля

В ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, президент России Владимир Путин в юмористической манере выразил желание заменить свою обычную прическу на дреды.
На видеозаписях, опубликованных телеканалом «Россия 1», участники форума запечатлели несколько фотографий с российским лидером. Во время одной из таких съемок президент РФ проявил интерес к экстравагантной причёске одного из гостей из Нигерии.

«Мне тоже стоит попробовать такую прическу», — пошутил Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на территории «Сириуса» по указанию президента России Владимира Путина. Росмолодежь выступила организатором фестиваля.

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Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
10 марта 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Командующий Северным флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. Ожидается, что в ближайшее время он может избавиться от приставки «врио» в своей должности.
О кадровых изменениях в руководстве ВМФ сообщило издание «Фонтанка.ру». Сообщение о назначении Моисеева врио главнокомандующего уже доведено до личного состава главного комиссариата. На официальном сайте министерства обороны главнокомандующим флота пока значится адмирал Николай Евменов. Но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернётся.

Адмиралы Евменов и Моисеев — ровесники и оба подводники. Александр Моисеев родился в Калининграде, а большая часть его службы связана с Северным флотом. В 2011 году указом президента Медведева он получил Золотую Звезду Героя России за серию успешных ракетных пусков с подводной лодки стратегического назначения.

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#флот
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В аэропорту Санкт-Петербурга введен план «Ковер» из-за возможной атаки БПЛА
10 марта 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Sitikka

Работа аэропорта Пулково ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщили в Росавиации.
В настоящее время воздушная гавань работает с ограничениями, введен план «Ковер».

Прежде подобные меры руководство аэропорта принимало из-за возможной атаки БПЛА. Ограничения ​введены с 17:00 по ​мск.

Прежде сообщалось, что ограничения полетов были введены в московских аэропортах. Режим «Ковер» вводится для того, чтобы обеспечить безопасность воздушным судам. При его объявлении производится незамедлительная посадка самолетов, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов.

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Полиция высадила пьяного экс-премьера Эстонии из самолёта в Хельсинках
10 марта 2024, 17:13

Фото: istock / ViktorCap

Сотрудники финской полиции высадили из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который был сильно пьян, сообщает Delfi.
По информации портала, Рыйвас входил в состав делегации, сопровождающей представителя МИД республики во время поездки в Японию.

Ряд других СМИ сообщают, что у бывшего премьера Эстонии возник конфликт со стюардессами, поэтому его решили высадить из самолета. Очевидцы сообщили, что еще до посадки на борт Рыйвас был сильно пьян, и вероятно, мог спровоцировать бортпроводников.

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Более трёх миллионов россиян освоили сервис «Мобильный избиратель»
10 марта 2024, 16:40

Фото: istockphoto/bizoo_n

Более трёх миллионов россиян примут участие в выборах президента РФ не на своих избирательных участках по месту прописки. Они решили воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» на Госуслугах.
Такие данные опубликованы на официальном сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а там, где удобно, достаточно подать заявление на портале Госуслуг. Единственное условие: сделать это следует до 11 марта, чтобы участковые избирательные комиссии успели внести необходимые изменения.

Сообщается, что среди более чем трёх миллионов граждан России, решивших воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», наиболее часто меняли место голосования жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского и Красноярского краёв, Ленинградской и Самарской областей, Татарстана, а также Иркутской и Свердловской областей.

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В Польше заявили об отправке военных НАТО на Украину
Глава МИД Польши: солдаты стран НАТО уже находятся на Украине
10 марта 2024, 16:15

Фото: iStock/Velishchuk

На конференции, посвященной 25-летию вступления Польши в НАТО, глава МИД Радослав Сикорский заявил, что страны альянса уже направили своих военных на Украину.
При этом он выразил благодарность участникам союза за их решение, сообщил YouTube-канал Janusz Jaskółka.

Сикорский также отметил, что солдаты НАТО уже присутствуют на украинской территории, но не стал перечислять эти страны, уверяя, что они хорошо осведомлены о своем вкладе.

По словам депутата Госдумы Александра Когана, обсуждение возможности отправки вооружений и специалистов со стороны стран НАТО указывает на то, что это решение уже принято. Теперь, по его мнению, проводится работа с общественным мнением.

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