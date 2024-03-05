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Более 40% россиян считают полеты самолетами «Аэрофлота» самыми безопасными

ВЦИОМ: россияне назвали «Аэрофлот» перевозчиком с самыми безопасными самолетами
05 марта 2024, 14:30
Фото: iStock/umenie

Фото: iStock/umenie

Более 40% опрошенных россиян назвали самолеты компании «Аэрофлот» самыми безопасными для путешествий. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Россияне озвучили свои предпочтения, выделив для себя фаворита в числе авиаперевозчиков. Однако, были и иные мнения среди опрошенных. На втором месте, согласно мнению российских путешественников, можно смело разместить авиакомпанию S7 Airlines, за которую проголосовали 10% респондентов, передает ТАСС.

На третьем месте оказался лоукостер «Победа» (4%). По 3% набрали авиаперевозчики фирм Utair, Turkish Airlines и «Уральские авиалинии». И завершила список авиакомпаний, которые назвали россияне, Emirates, которой отдали свои голоса 2% опрошенных.

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#опрос
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Стало известно, зачем нужны женщины в рядах ВСУ
Эксперт Бородай: из женщин украинской армии выходят великолепные палачи
05 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/Artem Zakharov

Количество женщин в рядах Вооруженных сил Украины будет расти.
Об этом в интервью сайту news.ru заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его мнению, это происходит из-за проблем с мобилизацией на Украине.

«Никто уже не скрывает, что у ВСУ не хватает мобилизационного потенциала, не хватает добровольцев, мотивированных бойцов. В 2023 году стало известно, что закупаются десятки тысяч комплектов женской формы — этого никто не скрывал», — считает Онуфриенко.
Случаи, когда женщины все-таки оказываются на передовой, Онуфриенко считает глупостью командиров. По его словам, самая тренированная женщина может носить длительное время в походных условиях максимум 25 кг, тогда как даже минимальная нагрузка у мужчин превышает этот вес.

Такого же мнению придерживается депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. В то же время он отметил, что женщины, оказавшись в непривычных для себя боевых условиях, могут проявлять такую жестокость, которая не снилась и самым отчаянным бойцам ВСУ.

«Для женщин — ненормально воевать, тем более непосредственно в боевых порядках. Для женской психики это отнюдь не норма, поэтому часто возникает аномалия. Поэтому женщины на войне склонны скатываться в садизм, — порой на такую жестокость не способен никакой мужик. Палачи из них выходят великолепные», — сказал Бородай.
Между тем, news.ru со ссылкой на воекора Александра Сладкова напоминает, что с начала специальной операции на Украине было уже как минимум два случая массовой сдачи женщин из ВСУ.

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#всу
#Харьков
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В Подмосковье создали интерактивную карту точек по продаже цветов
05 марта 2024, 14:55

Фото: iStock/Malkovstock

Интерактивную карту магазинов, киосков и павильонов по продаже цветов создали в Московской области в преддверии Международного женского дня, всего там отображено более 1,2 тыс. торговых точек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«На интерактивной карте отражены все законные сезонные и постоянно действующие торговые объекты, которые занимаются реализацией цветов, а также подробная информация о них», — пояснил глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что цены на цветы в Московской области начинаются от 60 рублей за один цветок.

Интерактивная карта размещена на портале «Мой АПК» по ссылке. Для каждого торгового объекта есть информационная карточка, где написан точный адрес, часы работы, примерный ассортимент и цена за один цветок.

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Федеральная антимонопольная служба России проверит «Яндекс Такси»
Максим Шаскольский: «Яндекс Такси» ожидает проверка от ФАС РФ
05 марта 2024, 14:54

Фото: iStock/Konev Timur

Компанию «Яндекс Такси», которая является монополистом на рынке предоставления услуг по таксомоторным перевозкам, проверят представители Федеральной антимонопольной службы РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы службы Максима Шаскольского.
За ушедший год в ФАС поступило более 300 обращений, связанных с работой «Яндекс Такси». Россияне неоднократно сталкивались с непонятным принципом ценообразования при поездках, когда для оплаты проезда на сравнительно небольшое расстояние требуется отдать немалую сумму денег.

Сервис «Яндекс Такси» находится в реестре компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки. Но глава ФАС сообщил, что на основании жалоб пассажиров можно говорить о возобновлении проверок в адрес перевозчика. Кроме того, жалобы поступали и от водителей, они называют берущуюся с них комиссию в адрес компании чрезмерно высокой.

Теперь ситуация прояснится и сервис «Яндекс Такси» будет работать еще лучше.

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Жители рассказали о проблемах упавшего с людьми лифта в Петербурге
Жительница дома в Шушарах: наш лифт часто выходил из строя
05 марта 2024, 14:42

Фото: istock / fokusgood

Упавший в одном из домов Петербурга лифт неоднократно ломался до инцидента 5 марта.
Как рассказала в интервью изданию «Газета.ру» местная жительница, жильцы подавали заявки в управляющую компанию, но на них никто не обращал внимание.

«Наш лифт часто выходил из строя, и я лично застревала в два раза. Несмотря на наши заявки, управляющая компания не реагировала эффективно. Они лишь отписывались, что все было отремонтировано и исправлено. Мы даже заменяли лифты по документам, но проблемы продолжались. Считаю, что неисправность возникла из-за того, что лифт часто подавал признаки неисправности. Это было неприятно и неудобно», — поделилась своим мнением Елена.
Она также упомянула, что первыми на место прибыли полицейские, которые пытались помочь людям выбраться из лифта. Позже приехала скорая помощь и госпитализировала четырех человек, в том числе двух детей.

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Названы самые популярные в Подмосковье предметы по выбору на ОГЭ-2024
05 марта 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Около 94 тысяч подмосковных девятиклассников примут участие в сдаче ОГЭ в этом году. О том, какие предметы для сдачи пользуются у них сейчас наибольшей популярностью, рассказали в министерстве образования региона.
«Наиболее популярным предметом по выбору на ОГЭ в этом году оказалось обществознание. Более половины девятиклассников будут сдавать именно этот предмет. Кроме того, в число наиболее популярных предметов вошла информатика — ее выбрали 40 тысяч учеников», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
В топ предметов по выбору вошла также география. В этом году её будут сдавать 37 тысяч человек — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Выросла и популярность информатики, число желающих сдать этот предмет увеличилось на 2% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, популярнее у девятиклассников стали биология, которой отдали предпочтение 17,7 тыс. школьников, и иностранные языка, которые будут сдавать 13,3 тыс. человек.

Сдача ОГЭ начнётся 21 мая, досрочный период назначен на 23 апреля — 7 мая.

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#минобразования мо
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В России Галкина* обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
Экс-депутат Госдумы Худяков обвинил Галкина* в сотрудничестве с ЦРУ
05 марта 2024, 14:33

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Макси Галкин* начал говорить на украинском языке, что указывает на его сотрудничество с ЦРУ. Такое мнение выразил бывший депутат Государственной думы Роман Худяков, комментируя пост Галкина* на украинском языке.
«Максим Галкин* перешёл на мову в соцсетях – и снова лжёт. Теперь чётко видно, что Галкин завербован ЦРУ и отрабатывает заказ. Не случайно все эти шумные релоканты за рубежом повторяют одно и то же. Сейчас они привлекают внимание к провокации в Одессе», - написал Худяков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что по словам Галкина*, артист пошел в первый класс в Одессе и поэтому знает украинский язык, однако, по словам жителей этого города, в Одессе тогда никто не знал язык так, чтобы на нём разговаривать. Тогда Одесса была русским городом. Позднее нацисты запретили жителям говорить на русском, и они в страхе примолкли. А тех, кто не молчал, «сожгли в доме профсоюзов, застрелили, бросили в тюрьмы». При этом многим пришлось бежать, рассказал Худяков.

Экс-депутат считает, что Галкин* и другое релоканты являются «моральными уродами» и «лжецами», так как знают, что жители Одессы с нетерпением ждут прихода армии России и освобождения от киевского режима.

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* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
#жители
#язык
#одесса
#депутат
#артист
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Эксперт Контарева рассказала о выплатах матерям-героиням и многодетным семьям
Алина Контарева отметила острую необходимость в выплатах у многодетных семей
05 марта 2024, 14:25

Фото: istockphoto / Liderina

Президент центра помощи «МногоМама» Алина Контарева рассказала, что выплаты имеют большую значимость для семей, потому что являются хорошей поддержкой.
«Если мы возьмем мать-героиню разной степени, мать героя есть, это для тех мамочек, родителей участников СВО. Конечно же, эти выплаты значимы, это хорошая поддержка. <…> Любая выплата для многодетных будет полезна, потому что семья перераспределит свои ресурсы может быть где-то сможет там на ремонт выделить, где-то на образование, где-то какую-то еще решить задачу, которая бы без этих денег решалась немножко тяжелее. Чем больше мы поддерживаем многодетной семьи, тем лучше», — подчеркнула Алина Контарева в беседе с «Радио 1».

Она добавила, что на данный момент их организация помогает 140 тысячам многодетных семей из всех 89 регионов России.

«Мы отправляем им помощь и в регионы и когда они приезжают к нам. Наша организация объединяет семьи между собой и каждый день с ними взаимодействуем. Хотелось бы, чтобы назначался материнский капитал не только на второго, но и на третьего, четвертого, пятого была, там, шестого, седьмого, двенадцатого. Была своя какая-то выплата, которая будет как-то ощутима. Мы сейчас перешли к такой более адресной помощи для семей в этом году, а все-таки хотелось, чтобы помощь, она еще оказывалась по статусу просто многодетной семьи, дополнительная какая-то финансовая поддержка. Компенсация школьной формы, безусловно, замечательная поддержка, проезд, и сейчас вот два родителя могут пользоваться проездом, это тоже большая помощь, особенно в Москве, где такие у нас активные родители», — поделилась эксперт.

Кроме этого, Контарева рассказала, что в «МногоМама» существует направление «Многоотдых», в рамках которого они помогают многодетным семьям в поисках туров по выгодным ценам.

«Мы знаем, что очень сложно получить льготу на то, чтобы ты где-то отдохнул с большим количеством детей, чтобы какие-то умеренные адекватные цены были на то, чтобы детей свозить на море. Поэтому мы уже несколько лет занимаемся этим вопросом. Через, например, сервис Мосгуртура ты можешь поймать тур, если ты малоимущий, то есть у тебя есть какой-то статус в том числе малоимущность. Просто для многодетных бесплатного льготного какого-то адекватного отдыха, к сожалению, не предусмотрено. Было бы здорово, чтобы и такая была льгота», — заключила спикер.

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#материнский капитал
#регионы
#поддержка
#сво
#многодетная семья
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Объемы невоенной помощи Украине сократились в полтора раза за 2023 год
05 марта 2024, 14:00

Фото: iStock/Andrii Atanov

Западные и американские политики приняли решение повременить с колоссальной гуманитарной поддержкой жителям Украины и существенно сократить объем направляемых в страну средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ООН и правительств стран-доноров.
ТАСС приводит сведения, направленные ООН, о том, что в 2022 году в качестве гуманитарной помощи Киеву было направлено 102,2 миллиарда долларов, а уже в 2023 году на эти же цели европейские страны и Америка смогли выделить сумму в 68,6 миллиарда долларов. При этом, крупнейшим донором для Украины в 2023 году стали США, предоставившие 44,6 миллиарда долларов.

Наряду с США, активно помогала Украине и Япония. Страна увеличила объем направляемых на гуманитарные нужды средств до 10,9 миллиарда долларов.

Однако, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза бесследно исчезли.

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#украина
#европа
#помощь
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В России выявили новую мошенническую схему накануне 8 марта
Мошенники придумали новую схему для кражи денег у россиян перед 8 марта
05 марта 2024, 13:50

Фото: iStock/Diy13

Аналитики компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности, обнаружили новую мошенническую схему, целью которой — кража денег у россиян перед 8 марта.
Как рассказал ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров в интервью для «Газеты.Ru», киберпреступники начали создавать фальшивые интернет-магазины, предлагающие цветы к 8 марта с обещанием больших скидок.

«После выбора букета посетителей сайта просят заполнить контактные данные и адрес доставки, а затем произвести оплату по реквизитам мошенников», — пояснил эксперт.
В результате пользователь теряет деньги. Например, мошенники предлагают купить букет из 7 тюльпанов за 903 рубля, а из 101 тюльпана — за 13029 рублей.

Егоров также отметил, что к 8 марту число подобных мошеннических схем может увеличиться. Кроме того, киберпреступники могут использовать схемы, которые приведут к потере всех средств на счету и данных банковской карты, отметил он.

Специалисты F.A.C.C.T. рекомендуют проверять дату регистрации доменного имени сайта через Whois-сервисы, так как мошенники часто создают сайты незадолго перед атакой. Также стоит обращать внимание на указание полного фирменного наименования на сайте, а также проверять данные на подлинность. Для онлайн-покупок лучше использовать специальные банковские карты, такие как виртуальные, которые можно легко обновлять.

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