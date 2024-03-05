Более 40% россиян считают полеты самолетами «Аэрофлота» самыми безопасными

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Более 40% опрошенных россиян назвали самолеты компании «Аэрофлот» самыми безопасными для путешествий. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.
На третьем месте оказался лоукостер «Победа» (4%). По 3% набрали авиаперевозчики фирм Utair, Turkish Airlines и «Уральские авиалинии». И завершила список авиакомпаний, которые назвали россияне, Emirates, которой отдали свои голоса 2% опрошенных.
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Мария Федоровцева