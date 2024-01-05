Специалист составил список обязательных вещей в автомобиле во время путешествия

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Специалист Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» сообщил, как подготовить автомобиль к длительным зимним поездкам. Об этом пишет RT.
Эксперт Соколов порекомендовал во время зимнего путешествия положить в автомобиль лопату, щётку для очистки машины от снега и льда, салфетки для окон, незамерзайку, антиобледенитель, а также специальное средство для того, чтобы стёкла не запотевали. Соколов также заявил о необходимости взять с собой провода для прикуривания, знак аварийной остановки, фонарь, буксировочный трос, комплект тёплых вещей и одеяло и иные атрибуты для машины.
Ранее глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что с 1 сентября следующего года в России вступят в силу новые правила в отношении оформления полисов ОСАГО, которые должны значительно упростить жизнь автовладельцам.
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«Также советуем провести осмотр автомобиля, а именно осмотреть двигатель на предмет посторонних шумов и утечек, проверить свечи, патрубки, уровень масла, антифриза и незамерзайки, при необходимости отрегулировать фары, заменить лампочки, проверить подвеску, шины, тормозные колодки и диски», — приводит слова эксперта RT.
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Екатерина Коршунова