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Специалист составил список обязательных вещей в автомобиле во время путешествия

05 января 2024, 10:27
Фото: iStock/Milan Krasula

Фото: iStock/Milan Krasula

Специалист Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» сообщил, как подготовить автомобиль к длительным зимним поездкам. Об этом пишет RT.
Эксперт Соколов порекомендовал во время зимнего путешествия положить в автомобиль лопату, щётку для очистки машины от снега и льда, салфетки для окон, незамерзайку, антиобледенитель, а также специальное средство для того, чтобы стёкла не запотевали. Соколов также заявил о необходимости взять с собой провода для прикуривания, знак аварийной остановки, фонарь, буксировочный трос, комплект тёплых вещей и одеяло и иные атрибуты для машины.

«Также советуем провести осмотр автомобиля, а именно осмотреть двигатель на предмет посторонних шумов и утечек, проверить свечи, патрубки, уровень масла, антифриза и незамерзайки, при необходимости отрегулировать фары, заменить лампочки, проверить подвеску, шины, тормозные колодки и диски», — приводит слова эксперта RT.

Ранее глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что с 1 сентября следующего года в России вступят в силу новые правила в отношении оформления полисов ОСАГО, которые должны значительно упростить жизнь автовладельцам.

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Фитнес-эксперт рассказал о правилах проведения тренировок в праздники
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Фитнес-эксперт рассказал о правилах проведения тренировок в праздники
05 января 2024, 10:13

Фото: iStock/champpixs

Телерадиоведущий, фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, как правильно организовать спортивные тренировки в период новогодних праздников. Об этом сообщает RT.
Каневский отметил, что многие люди в праздничные дни употребляют в пищу еду, которая богата животными жирами, а также употребляют алкогольные напитки. По словам эксперта, алкоголь не только оказывает пагубное влияние на печень и водный баланс организма, но и даёт серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Каневский подчеркнул, что нельзя после употребления большого количества спиртного заниматься спортом, так как могут произойти инфаркты и инсульты. Вводить физическую активность стоит только в тот момент, когда человек находится в адекватном физическом и психологическом состоянии.

«Если мы говорим о людях, которые в своё время занимались систематически, то, если перерыв между последней и будущей тренировкой — меньше недели, они могут начинать с привычного режима работы. Если речь идёт о людях, которые только-только готовятся к пляжному сезону, то ввод в тренировочные нагрузки идёт постепенно. Это связано с тем, что необходимо осваивать технику упражнений и подготовить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат», — приводит слова Каневского RT.

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Стало известно, сколько россиян открыто говорят о своем уровне дохода
Авито Работа: 30% россиян открыто говорят о своем уровне дохода
05 января 2024, 09:13

Фото: IStock/Vershinin

Только 30% россиян открыто делятся информацией о своём доходе. Ещё 31% предпочитают говорить об уровне зарплаты семье и близким друзьям, а 12% рассказывают только партнеру. Об этом говорится в исследовании Авито Работы, в котором приняли участие две тысячи человек.
Согласно данным исследования, мужчины чаще женщин спокойно делятся размером зарплаты с окружением (34% против 26%). Не рассказывают об уровне дохода 18% опрошенных.

В вопросе повышения и премирования работающие россияне в большей степени предпочитают рассказывать об этом только семье и близким (33%), а 27% говорят не стесняются говорить о хороших карьерных новостях. 21% не делятся своими успехами ни с кем.
Несмотря на возможное любопытство, 57% опрошенных никогда не спрашивают уровень дохода своих коллег, друзей и знакомых, так как считают этот вопрос некорректным. Чаще такой ответ выбирали женщины (62%) и россияне в возрасте 45-54 лет (64%) и 55-64 лет (75%).

43% россиян узнают доход коллег и знакомых, чтобы понимать уровень зарплат в разных областях. Спрашивать сумму дохода других людей в особенности свойственно сотрудникам 18-24 лет (56%) и 25-34 лет (55%).

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#россияне
#зарплаты
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РЖД признало факт того, что в Челябинской области застряли шесть поездов
ТАСС: В Челябинской области «по техническим причинам» застряли шесть поездов РЖД
05 января 2024, 06:49

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В Челябинской области 4 января на перегоне Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) — филиала ОАО «РЖД» — из-за технических причин были задержаны шесть пассажирских поездов. Об этом сообщает ТАСС.
На перегоне Кунашак-Муслюмово произошла задержка в движении шести железнодорожных составов: Адлер — Нижневартовск, Уфа — Новый Уренгой, Оренбург — Екатеринбург, Новый Уренгой — Уфа, Челябинск — Санкт-Петербург, а также Челябинск — Каменск-Уральский (пригородный поезд).

В поездах в этот момент находилось более 2,8 тысячи пассажиров, время незапланированной стоянки составило от 5 до 11 часов. Причиной задержки неисправность буксового узла колесной пары грузового поезда №2807. На месте происшествия были задействованы челябинский транспортный прокурор и оперативный штаб ЮУЖД.

По информации пресс-службы РЖД, «во время стоянки поддерживался комфортный температурный режим и системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме». В 17:43 по местному времени движение поездов было восстановлено.

Тем не менее, чтобы сгладить произошедшее, ОАО «Российские железные дороги» пообещало сократить стоянки и обеспечить питание и питьевую воду для пассажиров задержанных поездов. Также им всем будут начислены бонусные баллы по программе лояльности «РЖД Бонус».

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что поезд Адлер — Нижневартовск пять часов стоит на морозе в поле в Челябинской области из-за поломки локомотива. Проводники запретили пассажирам покидать вагоны, а те, в свою очередь, были обеспокоены тем, что не успеют сделать пересадку в Екатеринбурге на другой поезд. При этом запасы пропитания, воды и угля для отопления стремительно заканчивались.

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#ржд
#поезда
#морозы
#челябинск
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Российская армия получила на вооружение первые новейшие САУ «Коалиция-СВ»
«Ростех»: Первые САУ «Коалиция-СВ» встали на вооружение российской армии
05 января 2024, 05:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Испытания самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» успешно завершились в 2023 году, первые её образцы уже встали на вооружение российской армии. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», новая машина добавит принципиальные же новшества и возможности в боевые операции артиллерии ВС РФ.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что новая российская гаубица «Коалиция» в скором времени должна появиться в зоне специальной военной операции с целью обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности.

«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники и живой силы противника, имеет преимущество над артиллерийскими аналогами с Запада по дальности стрельбы — последняя составляет 70 километров, что превосходит практически все аналоги западного вооружения.

Новейшую модель САУ фактически назвали боевым роботом из-за высокого уровня автоматизации всех процессов подготовки выстрела. Кроме того, экипаж «Коалиции» находится в изолированной бронекапсуле и управляет орудием дистанционно. Благодаря всему этому, артиллерийская установка может также решать задачи по поражению средств ПВО и ПРО, пунктов управления и фортификационных сооружений.

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#ростех
#армия россии
#военная техника
#вооружения
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Маск: «Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой идеей»
05 января 2024, 03:46

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, заявил бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter, заблокированный на территории России).
Таким образом он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством армии французского императора с наступлением зимы.

.Автор шутки иронизировал на тему неудачно выбранного времени года для наступления наполеоновской армии.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — отреагировал предприниматель на публикацию.

Ранее Маск предупреждал, что год 2024 может оказаться еще более неординарным, чем предыдущие. Он заявил об этом в ответ на вопрос пользователя о том, что ожидать после «четырех лет безумия».

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#илон маск
#россия
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В Челябинской области восстановили движение шести застрявших в поле поездов
В Челябинской области восстановили движение на Южно-Уральской железной дороге
04 января 2024, 21:43

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На Южно-Уральской железной дороге восстановили движение после многочасовой остановки пассажирского состава из-за поломки. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что поезд, следующий по маршруту Адлер – Нижневартовск, совершил аварийную остановку в поле под Челябинском. Причиной стала поломка колёсной пары. По состоянию на 14:50 поезд стоял пять часов.

В прокуратуре сообщили, что в 15:43 по московскому времени (местное – 17:43) движение было восстановлено. Причиной инцидента стала неисправность буксового узла колёсной пары вагона грузового состава. Хотя изначально Telegram-канал Baza отмечал, что неполадки возникли в пассажирском поезде.

Отмечается, что в результате происшествия на участке возникла пробка из шести составов, которые в общей сложности перевозили 2 827 человек.

В итоге, поезд Адлер – Нижневартовск простоял в поле девять часов.

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#челябинск
#поезда
#железная дорога
#движение
#происшествия
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Россиянам рассказали, как правильно загадывать желание на Рождество
04 января 2024, 20:02

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На Руси всегда верили, что желания, загаданные в рождественскую ночь, обязательно сбываются. Общественная служба новостей рассказала о традиционных способах правильного загадывания желаний в канун Рождества.
В первую очередь следует учесть несколько условий. Так, загадывать желание в рождественскую ночь необходимо только в темноте, смотря при этом на небо. Также нужно детально представить то, в чём заключается заветная мечта. Как только образ сформировался, необходимо закрыть глаза правой рукой, вновь повторить своё желание и как бы сбросить его с лица в небо, сделав соответствующее движение рукой.

Однако на этом процесс загадывания не заканчивается: важно зажечь красную свечу и ещё раз повторить своё желание.

ОСН приводит несколько советов, благодаря которым шансы на исполнение желания повышаются. Во-первых, важно ответственно отнестись к выбору желания: оно не должно быть несерьёзным и мимолётным. Во-вторых, желание ни в коем случае не должно иметь корыстные цели. И, в-третьих, не стоит сомневаться в своём желании.

Самое подходящее время для загадывания желаний – с полуночи до четырёх часов утра, поскольку именно в это время по преданиям зажглись звёзды в ночь Рождения Христа.

Немаловажно осторожнее относиться к загадыванию желания для близкого человека, поскольку не следует руководить его судьбой.

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#рождество
#праздник
#православие
#ночь
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Стало известно, какую зарплату хотят получать россияне в 2024 году
Профессор Зубец: россияне хотят получать 115 тысяч рублей в месяц
04 января 2024, 19:48

Фото: iStock/Fascinadora

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 115 тысяч рублей ежемесячно. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец.
Согласно результатам исследований, которые периодически проводит институт, в 2022 году россияне мечтали о зарплате в размере 92 тысяч рублей. В 2023 году этот показатель возрос до порядка 106 тысяч рублей.

Зубец высоко оценил результаты социологического опроса, поскольку они являются хорошим показателем экономической динамики. По его словам, повышение суммы ожидаемой зарплаты говорит о том, что россиянам стало проще находить хорошую работу с высокой зарплатой.

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#зарплата
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#исследование
#общество
#работа
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В Петербурге побит температурный рекорд за всю историю города
04 января 2024, 19:15

Фото: istockphoto/fizkes

Новогодние морозы ударили не только по Москве и центральным регионам, но и по Северо-Западу России. В Санкт-Петербурге 3 января была зафиксирована самая низкая температура за всю историю наблюдений.
Интересно было наблюдать пустынные улицы Северной столицы в дни, когда обычно народ отдавал должное массовым праздничным гуляниям и развлечениям, отмечает «Фонтанка.ру». Показания термометра заставили людей предпочесть домашний отдых прогулкам под жгучим морозом. В области ситуация была ещё серьёзнее — в Тихвине и Белогорке, например, температура достигала минус 35 градусов, а в Винице — минус 36.

Среднесуточная температура в этот день составила минус 22,2 градуса. Этот показатель перекрыл рекорд 2003 года, когда мороз составлял «всего» минус 20,4 градуса. Утешает то, что к 5 января синоптики обещают потепление до минус 15 градусов.

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