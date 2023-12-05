Более 50 педагогов участвуют в стартовавшем в Подмосковье конкурсе молодых учителей

Фото: Минобразования МО
52 преподавателя стали участниками IХ областного конкурса «Педагогический дебют», который стартовал в Орехово-Зуеве. Победители муниципального этапа будут проходить испытания 5-7 декабря на базе Орехово-Зуевского ГГТУ и гимназии №15, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«В конкурсе участвуют молодые учителя со стажем работы до трёх лет. Им предстоит представить свой опыт работы на испытаниях под названием «Это у меня хорошо получается». Они также проведут урок в гимназии с детьми, которых увидят впервые, и будут демонстрировать не только ораторское искусство во время публичного выступления, но и знание актуальных проблем образования, умение предлагать их решение», – говорится в сообщении.По итогам конкурса будут объявлены пять участников с наибольшим количеством баллов. Они и станут победителями. Следующие за ними в рейтинге четыре учителя также будут объявлены победителями в номинации «Начало начал».
Читайте также:
Воробьёв осмотрел протвинский лицей после первого за 62 года капремонта
Итоговое сочинение 6 декабря напишут более 33 тыс подмосковных выпускников
Подмосковные выпускники могут подать электронные заявления на участие в ЕГЭ и ОГЭ
Лора Луганская