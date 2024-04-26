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Более ста команд приняли участие в игре «Юнармия, вперёд!» в Подмосковье

26 апреля 2024, 21:21
Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

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1 тыс человек стали участниками VI открытой военно-патриотической игры «Юнармия, вперёд!». Она прошла в Московской области и была посвящена Дню Победы, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
По традиции игра состоялась в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские». Впервые в ней участвовала команда «Патриоты Беларуси». Также в этом году за победу боролись 108 команд из 35 городских округов Московской, Брянской и Калужской областей, из Москвы.
«Эту игру придумал и воплотил в жизнь наш региональный штаб юнармейского движения ещё шесть лет назад. Тогда соревнования собрали 37 подмосковных команд – чуть более 250 человек. Со следующего 2019 года правительство Московской области начало поддерживать проект. Приятно видеть, что игра интересна ребятам, и каждый год в ней участвует всё больше команд. Представители Брянской и Калужской областей приехали к нам впервые. Также в первый раз в соревнованиях участвовали гости из другой страны – Беларуси. Мы продолжим поддерживать игру и в следующем году, уверена, увидим ещё больше гостей на подмосковной земле», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.



Фото: пресс-служба МИСК МО

Ребят приветствовали начальник отдела музея-заповедника «Горки Ленинские» Марина Пименова, полковники Владимир Перепечай и Сергей Аксёнов, главный военный инспектор военного комиссариата Московской области, генерал-полковник Иван Морозов.
«Очень рады, что в нашей юнармейской игре приняли участие ребята из братской Белоруссии. Это ещё одно совместное мероприятие, в рамках которого мы показываем единение и патриотизм. Уверен, что штаб юнармейского движения Подмосковья вместе с органами власти предложат ещё очень много совместных проектов», – отметил первый замначальника Главного штаба движения Виктор Кауров.

Фото: пресс-служба МИСК МО

В каждой из команд выступали семь человек – не менее трёх девушек и один руководитель. Возраст участников – 12-17 лет. Игра включала смотр строя и песни «Статен в строю, силён в бою», марш-бросок, сборку-разборку и снаряжение автомата Калашникова, защиту от оружия массового поражения, интеллектуальный этап «Героические страницы Великой Отечественной войны», тест на знание воинских званий Вооружённых сил России, имитационную стрельбу, боевое развёртывание и конкурс по снаряжению бойца спецназа.

Команда из Белоруссии успела посетить Красную площадь, Александровский сад, выставку «Россия» на ВДНХ. Для делегации провели экскурсию по «Горкам Ленинским».

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Приятно присутствовать на вашем замечательном мероприятии. Вы наши братья, мы очень любим Россию, мы всегда с вами. Сегодня мы окунулись в дружественную атмосферу – каждый подходил к нам, приветствовал, говорил добрые слова или фотографировался. У нас в Беларуси тоже проходят военно-патриотические турниры, и сюда мы приехали обменяться опытом. Конечно, в будущем мы хотим пригласить команду юнармейцев на наш турнир», – заявила первый замруководителя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Юлия Артюх.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Победила в этом году команда «Варяг» из Подольска. Второе место разделили ещё одна подольская команда «Патриоты Подолья» и «Кадеты лицея №1» из городского округа Ступино. Бронзу взяли команды «Орлёнок» и «Варяг» из городского округа Чехов, а также «Крепость» из Можайска.

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#горки ленинские
В России промаркировали пиво для собак
В России впервые промаркировали пиво для собак, содержащее хмель и дрожжи
26 апреля 2024, 21:35

Фото: iStock/PavelRodimov

В России впервые было промаркировано пиво для собак — это безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи. Об этом 26 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«Эксперимент был проведен на производстве в Подмосковье. В рамках эксперимента была промаркирована партия этого пива для собак методом маркировки, код был нанесен на крышку на производстве компании «Апиценна», — заявили в ЦРПТ.
Руководитель управления безакцизной пищевой продукции в ЦРПТ Юлия Кузьмина отметила, что эксперимент по маркировке кормов для животных в настоящее время активно проводится. В частности, были успешно протестированы процессы нанесения кодов на восемь типов упаковки для кормов.

Эксперимент по маркировке кормов для животных в России проводится с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

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На выставке «Россия» представили достижения Подмосковья в комплексном развитии территорий
26 апреля 2024, 20:54

Фото: пресс-службе Минжилполитики МО

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова приняла участие в Дне национальных приоритетов «Инфраструктура для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Последние 10 лет Московская область лидирует по жилищному строительству в стране. Мы активно участвуем в разработке проектов комплексного развития территории. КРТ – это механизм, который позволяет не только развивать жилищное строительство на территориях, но и подводить дороги, строить социальные объекты, расселять наших жителей из ветхих бараков в комфортное жильё», – сказала Федотова.
В мероприятии также приняли участие главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина и первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черепанов.
«Проект «Инфраструктура для жизни», который здесь представлен на федеральном уровне, у нас по поручению губернатора реализуется с 2014 года. По части инфраструктурных объектов это порядка тысячи мероприятий, которые выполнены за 10 лет. Из регионального бюджета потрачено около 120 млрд рублей. Благодаря этому улучшилось качество жизни 2,5 млн человек – в первую очередь качество воды и другие экологические показатели», – добавил Черепанов.
Он подчеркнул, что поддержку региональным проектам оказывают на федеральном уровне. Из 120 млрд рублей почти половина – средства из федерального бюджета. По словам первого замминистра, благодаря этой поддержке власти Подмосковья будут и дальше улучшать качество жизни людей.

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#россия
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В Дубне в годовщину Чернобыля прошёл митинг памяти жертв радиационных аварий
26 апреля 2024, 19:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В сквере на площади Мира в Дубне прошёл традиционный митинг, посвящённый Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
38 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской АЭС.
«Сегодня в наукограде проживают 135 дубненцев, участвовавших в ликвидации самой масштабной техногенной катастрофы: военнослужащие, строители, медики, водители. Всего из Дубны на электростанцию были отправлены 246 человек. Те, кому позволило здоровье, встретились на митинге. Рядом были вдовы, дети и внуки тех, кто до этого дня не дожил», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.
Он поблагодарил всех, кто ценой своего здоровья и жизни победил страшную стихию. Как отметил Тихомиров, последствия трагедии могли быть ещё тяжелее, если бы не героизм людей, вставших на пути распространения радиации.

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#дубна
#митинг
#история
#московская область
#подмосковье
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Мать спасшего из «Крокуса» людей подростка сообщила о звонке из Кремля
26 апреля 2024, 19:26

Фото: iStock/Diy1

Мать 15-летнего Артема, спасавшего людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказала о звонке из администрации президента, передает РИА Новости.
Женщина рассказала, что подростки, которые помогали людям во время трагичных событий, хотели бы увидеть президента России Владимира Путина.

Собеседница издания пояснила, что во время звонка из Кремля ей задали вопрос о том, действительно ли школьники хотят встретиться с главой государства. Она ответила, что это было бы большой честью и событием.

В настоящее время семья 15-летнего Артема рассматривает возможность увидеться с Владимиром Путиным.

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#женщина
#владимир путин
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Схождение Благодатного огня 4 мая 2024: история, значение и тайна церемонии
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2024 году произойдет 4 мая
26 апреля 2024, 18:53

Фото: iStock/Bernhard Richter

Перед наступлением праздника Пасхи в Иерусалиме происходит явление, за которым наблюдает весь мир. Верующие со всей планеты ожидают схождения Благодатного огня в Иерусалиме. В чем суть события, какие поверия существуют, и откуда берется Благодатный огонь, расскажет редакция «Радио 1».


Откуда берется Благодатный огонь


Согласно церковному преданию, первым свидетелем божественного чуда стал апостол Петр. Именно он, узнав о воскрешении своего наставника, отправился к гробнице Спасителя и увидел отблески пламени неизвестного происхождения, которые озарили Гроб Господня.
С тех пор, чтобы стать свидетелем чуда, в Иерусалим пребывают паломники и верующие.


Схождение Благодатного огня 2024: когда


Событие ежегодно происходит накануне великого праздника Пасхи. В 2024 году церковное торжество приходится на 5 мая, значит схождение Благодатного огня произойдет 4 мая. Чтобы стать свидетелями чуда, в столицу Израиля прибывают тысячи паломников, которые передают лампады со священным пламенем и развозят в разные уголки мира.

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Где происходит схождение Благодатного огня


Церемония схождения Благодатного огня всегда проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыня возведена именно на месте погребения и последующего возвращения к жизни Иисуса Христа.

Схождение Благодатного огня 2024: как происходит


В иерусалимском храме традиционно проходит служба, посвященная схождению Благодатного огня. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий. Ведет богослужение Иерусалимский патриарх.

Накануне обряда кувуклия запечатывается. Затем начинается крестный ход. После того, как иерархи проходят все значимые части храма и трижды обходят часовню, гасится весь свет. На середину ложа Живоносного Гроба ставится лампада с маслом. Именно с нее начинается возжжение Благодатного огня. Следом загораются 33 установленных в Кувуклии свечи, которые символизируют каждый год жизни Иисуса.

После этого в святыню заходят Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит.

Священники снимают все одеяние, кроме подрясников. Это делается для того, чтобы продемонстрировать верующим, что у них при себе нет спичек или зажигалок. Внутри святыни звучат слова молитвы. Затем, после того, как произошло схождение Благодатного огня, патриарх выходит из Кувуклии со свечами, от которых перенимают пламя стоящие у входа верующие, а затем огонь передают от человека к человеку. Лампады с Благодатным огнем позже развозят в разные части света.

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Что будет, если не сойдет Благодатный огонь


Люди верят, что если схождение Благодатного огня не произойдет, то это станет предзнаменованием о конце света. Считается, что вслед за этим придет конец миру и Страшный суд, где каждый будет держать ответ за свои грехи.

Несмотря на предубеждения о том, что придет конец всему живому, Благодатный огонь прежде не сходил три раза. Однако действительно, это приводило к страшным для христианского мира последствиям. Божественное явление не произошло 1101, 1579 и 1923. Именно тогда были гонения на церковь и раскол в рядах священнослужителей.

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#служба
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Жителей Каширы призвали внести вклад в сбор гуманитарной помощи для военных
26 апреля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Сбор гуманитарной помощи для военных, принимающих участие в специальной военной операции, проводится в Кашире, жителей призывают внести посильный вклад в общее дело, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Центр гуманитарной помощи, где проводится сбор и сортировка нужных для армии вещей, находится в микрорайоне Кашира-2 на территории рынка на улице Садовая», — отмечается в сообщении.
Сбор гуманитарной помощи проводится в рамках общественного проекта «Сила единства Подмосковья», кроме того, желающие могут пожертвовать деньги на поддержку бойцов СВО. Подробную информацию об этом, а также о том, как поддержать военных, можно прочесть в Telegram-канале проекта.

Ранее сообщалось, что в устав фонда поддержки участников специальной военной операции и членов их семей «Защитники Отечества» внесли ряд изменений, позволяющих расширить сферы оказания помощи.

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#гуманитарная помощь
#кашира
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«Зачастую развивается бессимптомно»: Россиянам рассказали, как понять, что у них рак
Глава Союза помощи пациентам Вострикова: рак развивается бессимптомно
26 апреля 2024, 18:50

Фото: istock/fizkes

Врач-онколог Екатерина Тимофеева в беседе с «ФедералПресс» сообщила, что хронические заболевания могут перерасти в рак. Также она призвала граждан не запускать болезнь в случае обострения и сразу обратиться к лечащему врачу.
Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в беседе с «Радио 1» отметила, что раковые клетки есть у каждого человека, и с ними борется иммунная система.

«Раковые клетки в нашем организме возникают у всех людей, и наша иммунная система отлично борется с ними. Это процесс постоянный. Как только происходит сбой в иммунной системе, неизвестно, с чем связанный (этому нет доказательств), тогда появляется раковая опухоль. Все хронические заболевания — это тоже сбой в иммунной системе. Рак — это хроническое заболевание, и если запускать свои хронические заболевания, не обращаться вовремя к врачу, то возможность появления раковой опухоли возрастает в разы. Нельзя сказать, что все люди с хроническими заболевания находятся в группе риска», — сказала эксперт.

Также собеседница добавила, что к раку могут привести не только хронические заболевания, но и вирусы, вредные привычки.
«К раку могут привести не только хронические заболевания, но и вирусы. Например, вирус папилломы человека. Сейчас во всем мире, в том числе в РФ, всем детям до начала половой жизни бесплатно делают прививки от вируса папилломы человека. Учеными доказано, что эти дети в последствии не болеют определенным видом рака — шейки матки, полового члена. Также все вредные привычки (курение, алкоголизм, наркотики) подрывают нашу иммунную систему, что впоследствии приводит к раку», — объяснила специалист.

Говоря о симптомах, Ольга Вострикова сказала, что зачастую человек не чувствует опухоли, потому что она развивается бессимптомно.

«В поликлиниках существует программа диспансеризации, и наш Минздрав рекомендует в зависимости от возраста проходить всех специалистов, которые могут обнаружить воспаления в организме. Рак зачастую бессимптомный, человек может никак не почувствовать и не узнать, что у него развивается опухоль. Вообще никаких признаков нет, но если своевременно показываться врачам, проходить обследование и поймать зарождающуюся опухоль на ранней стадии, то это можно вылечиться полностью. Единственный способ не пропустить рак ходить на диспансеризацию, показываться к врачу», — сообщила эксперт.

В завершении беседы председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов добавила, что «каждый человек доживет до своего рака». Раковых заболеваний бояться не нужно — стоит придерживаться правильного питания, следить за здоровьем, обращаться к врачу вовремя и избавляться от вредных привычек, заключила специалист.

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В Раменском выявили хостел, работавший вопреки судебному решению
26 апреля 2024, 18:48

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Судебные приставы выявили в Раменском хостел, принимавший постояльцев вопреки исполненному ранее судебному решению. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«За эту неделю сотрудники Федеральной службы судебных приставов трижды проводили рейды по хостелу в деревне Бритово, собственник которого злостно уклоняется от исполнения судебного акта. В итоге было составлено три протокола по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Восьми постояльцам выписали требования об освобождении помещения. Помимо этого, в столичный главк ФССП было направлено поручение о розыске должника», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что закрыть хостел и выселить постояльцев сейчас нельзя из-за особенности формулировок решения суда. Поэтому приставы и полиция вынуждены проводить подобные рейды, пока не удастся установить местонахождение должника. После этого к ней будут применены меры принудительного исполнения судебного акта.

Одновременно администрация Раменского решает вопрос повторного обращения в суд с уточняющим иском о выселении постояльцев и приостановки работы гостиницы.

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#коап
#подмосковье
#московская область
#гурб
#безопасность
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Химчан предупредили о мерах пожарной безопасности в майские праздники
26 апреля 2024, 18:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках готовятся к пожароопасному сезону, наступившему с приходом тепла. План мероприятий обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в Химках патрулируют пожароопасные участки и места массового отдыха горожан, проводят противопожарную опашку населённых пунктов вблизи лесов, санитарную очистку пожарных водоёмов. Помимо этого, для ликвидации пожаров готовят специальную технику.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В пожароопасный сезон в Химках организовано круглосуточное дежурство служб, контролирующих пожароопасную обстановку. Также на территории округа разработали паспорта населённых пунктов и территорий СНТ, подверженных угрозе природных пожаров.
Химчанам необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Не рекомендуется пользоваться открытым огнём вблизи деревянных строений, кустарников и сухой травы, так как огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым. Нельзя сжигать собранный мусор и сухую траву. Запрещается разводить костры на полях и на расстоянии менее 50 м. от объектов защиты. Кроме того, следует быть осторожными при эксплуатации обогревательных приборов и печей, иметь в доступе средства пожаротушения», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Ранее сообщалось, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждёт штраф. Для физических лиц составляет от 15 до 60 тыс. рублей, для должностных - от 30 до 110 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 2 млн рублей. В случае возбуждения уголовного дела возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Как отметили в администрации, по завершении пожароопасного периода будут определены возможные места возгорания лесов в 2025 году. Кроме того, используя данные о чрезвычайных ситуациях текущего года, власти муниципалитета предусмотрят пожарно-профилактические мероприятия на следующий сезон.

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#подмосковье
#московская область
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