Более ста команд приняли участие в игре «Юнармия, вперёд!» в Подмосковье

Фото: пресс-служба МИСК МО
1 тыс человек стали участниками VI открытой военно-патриотической игры «Юнармия, вперёд!». Она прошла в Московской области и была посвящена Дню Победы, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
По традиции игра состоялась в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские». Впервые в ней участвовала команда «Патриоты Беларуси». Также в этом году за победу боролись 108 команд из 35 городских округов Московской, Брянской и Калужской областей, из Москвы.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Ребят приветствовали начальник отдела музея-заповедника «Горки Ленинские» Марина Пименова, полковники Владимир Перепечай и Сергей Аксёнов, главный военный инспектор военного комиссариата Московской области, генерал-полковник Иван Морозов.
Фото: пресс-служба МИСК МО
В каждой из команд выступали семь человек – не менее трёх девушек и один руководитель. Возраст участников – 12-17 лет. Игра включала смотр строя и песни «Статен в строю, силён в бою», марш-бросок, сборку-разборку и снаряжение автомата Калашникова, защиту от оружия массового поражения, интеллектуальный этап «Героические страницы Великой Отечественной войны», тест на знание воинских званий Вооружённых сил России, имитационную стрельбу, боевое развёртывание и конкурс по снаряжению бойца спецназа.
Команда из Белоруссии успела посетить Красную площадь, Александровский сад, выставку «Россия» на ВДНХ. Для делегации провели экскурсию по «Горкам Ленинским».
Фото: пресс-служба МИСК МО
Фото: пресс-служба МИСК МО
Победила в этом году команда «Варяг» из Подольска. Второе место разделили ещё одна подольская команда «Патриоты Подолья» и «Кадеты лицея №1» из городского округа Ступино. Бронзу взяли команды «Орлёнок» и «Варяг» из городского округа Чехов, а также «Крепость» из Можайска.
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«Эту игру придумал и воплотил в жизнь наш региональный штаб юнармейского движения ещё шесть лет назад. Тогда соревнования собрали 37 подмосковных команд – чуть более 250 человек. Со следующего 2019 года правительство Московской области начало поддерживать проект. Приятно видеть, что игра интересна ребятам, и каждый год в ней участвует всё больше команд. Представители Брянской и Калужской областей приехали к нам впервые. Также в первый раз в соревнованиях участвовали гости из другой страны – Беларуси. Мы продолжим поддерживать игру и в следующем году, уверена, увидим ещё больше гостей на подмосковной земле», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Ребят приветствовали начальник отдела музея-заповедника «Горки Ленинские» Марина Пименова, полковники Владимир Перепечай и Сергей Аксёнов, главный военный инспектор военного комиссариата Московской области, генерал-полковник Иван Морозов.
«Очень рады, что в нашей юнармейской игре приняли участие ребята из братской Белоруссии. Это ещё одно совместное мероприятие, в рамках которого мы показываем единение и патриотизм. Уверен, что штаб юнармейского движения Подмосковья вместе с органами власти предложат ещё очень много совместных проектов», – отметил первый замначальника Главного штаба движения Виктор Кауров.
Фото: пресс-служба МИСК МО
В каждой из команд выступали семь человек – не менее трёх девушек и один руководитель. Возраст участников – 12-17 лет. Игра включала смотр строя и песни «Статен в строю, силён в бою», марш-бросок, сборку-разборку и снаряжение автомата Калашникова, защиту от оружия массового поражения, интеллектуальный этап «Героические страницы Великой Отечественной войны», тест на знание воинских званий Вооружённых сил России, имитационную стрельбу, боевое развёртывание и конкурс по снаряжению бойца спецназа.
Команда из Белоруссии успела посетить Красную площадь, Александровский сад, выставку «Россия» на ВДНХ. Для делегации провели экскурсию по «Горкам Ленинским».
Фото: пресс-служба МИСК МО
«Приятно присутствовать на вашем замечательном мероприятии. Вы наши братья, мы очень любим Россию, мы всегда с вами. Сегодня мы окунулись в дружественную атмосферу – каждый подходил к нам, приветствовал, говорил добрые слова или фотографировался. У нас в Беларуси тоже проходят военно-патриотические турниры, и сюда мы приехали обменяться опытом. Конечно, в будущем мы хотим пригласить команду юнармейцев на наш турнир», – заявила первый замруководителя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Юлия Артюх.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Победила в этом году команда «Варяг» из Подольска. Второе место разделили ещё одна подольская команда «Патриоты Подолья» и «Кадеты лицея №1» из городского округа Ступино. Бронзу взяли команды «Орлёнок» и «Варяг» из городского округа Чехов, а также «Крепость» из Можайска.
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Лора Луганская