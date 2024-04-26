Более ста команд приняли участие в игре «Юнармия, вперёд!» в Подмосковье

Перед наступлением праздника Пасхи в Иерусалиме происходит явление, за которым наблюдает весь мир. Верующие со всей планеты ожидают схождения Благодатного огня в Иерусалиме. В чем суть события, какие поверия существуют, и откуда берется Благодатный огонь, расскажет редакция «Радио 1».